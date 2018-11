Styrkebesked av Pärmäkoski i världscuppremiären, men finländarnas insats får minus i kanten av Yle Sportens skidexpert: "Ett steg i fel riktning"

Krista Pärmäkoski fick en bra start på säsongen. I den klassiska sprinten i Ruka slutade hon på femte plats. Andrea Julin och Johanna Matintalo slogs ut i kvartsfinalskedet. Bästa blåvita herråkare? Ristomatti Hakola – som åkte ut i semifinalen.

I år har det gått tio år sedan Krista Pärmäkoski debuterade i världscupen. I slutet av november 2008 gjorde hon sin första tävling då hon slutade på 29:e plats i sprinten i Ruka. Sedan dess har hon etablerat sig som en av världens bästa skidåkare och idag firade hon sitt jubileum med att gå till sprintfinal i årets första världscuptävling.

Fullträffen uteblev men Pärmäkoski visade att formen är bra och att hon lagt den senaste stormen bakom sig då hon slutade på femte plats.

Pärmäkoski hade inte krafter att kriga om en pallplacering på målrakan i finalen. Hon var sist in på upploppet men efter ett fall av Stina Nilsson klättrade hon en placering.

– Det blev bättre för varje heat, men jag kände mig inte riktigt vass i dag, säger Pärmäkoski själv i Yles tv-intervju.

Julia Belorukova från Ryssland var starkast i finalen och tog sin första världscupseger i karriären. Hon vann närmast före svenskorna Maja Dahlqvist och Ida Ingemarsdotter.

– Det kändes bra hela dagen. Det är riktigt roligt att starta säsongen här i Ruka. Jag är väldigt glad, säger Belorukova i sin segerintervju.

Matintalo och Julin utslagna i kvarten

För Johanna Matintalo och Andrea Julin tog tävlingen slut i kvartsfinalskedet. Julin gick vidare från kvalet som 27:e åkare och i sitt kvartsfinalheat besegrade hon Alenka Cebasek och gick i mål som femma.

– Det var underbart att få vara med här efter problemen som varit, det här ger självförtroende. Jag var lite osäker på var jag står inför den här säsongen. Jag vill ta fler poäng i världscupen framöver, säger Julin till Yle.

Andrea Julin i farten i Ruka. Andrea Julin korsar mållinjen i sprinten i Ruka Bild: Lehtikuva

Även Matintalo slutade på femte plats i sitt heat. Julin fick sju världscuppoäng då hon landade på en 24:e plats i sammandraget. För Matintalo blev det ett pinnhål bättre.

"Kunde ha varit VM-final"

På herrsidan var de största förväntningarna satta på Ristomatti Hakolas axlar. Den utpräglade sprintexperten imponerade både i kvalet, där han var fjärde snabbast, och i sitt kvartsfinalsheat, som han lekande lätt tog hem.

Semifinalsheatet blev ändå på tok för hårt för Hakola. Johannes Hösflot Kläbo och Alexander Bolsjunov öste på från start och Hakola kunde inte svara. Hakola halkade till slut längst bak i fältet.

– Det är nog en besvikelse för honom, konstaterar expertkommentator Glenn Lindholm.

Ristomatti Hakola. Ristomatti Hakola i Ruka Bild: Lehtikuva

För Hakola själv var resultatet ändå inte allt för deprimerande. Motståndet var av toppklass i dag, säger han i Yles tv-intervju.

– Det kunde ha varit en VM-final. Jag är helt nöjd med min insats. Dagens tävling påminde mig om hur aggressiv man måste vara och hur man bara måste ta för sig. Jag måste bli hänsynslösare, analyserar han.

"Inte tillräckligt bra"

Joni Mäki imponerade likaså i kvalet med en stabil femteplats, men farten i kvartsfinalen blev redan för mycket för uppstickaren. Mäki kom i mål som fyra i sitt heat – nästan fem sekunder från en lucky loser-biljett till semifinalen.

Turo Sipilä, Martti Jylkä, Lauri Vuorinen, Ari Luusua och Anssi Pentsinen åkte likaså ut i kvartsfinalerna.

– Inte tillräckligt bra. Ett steg i fel riktning. En herre i semifinal och bara tre damer med i tävlingen. Det räcker inte. Pärmäkoski gjorde en riktigt bra tävling, men annars lyste framgångarna med sin frånvaro, summerar Glenn Lindholm.

Finalen blev i sin tur en hisnande uppgörelse. En norsk-rysk sådan. Fyra norrmän och två ryssar tog sig till den avgörande tävlingen, som tidigt blev en duell mellan förhandsfavoriterna Kläbo och Bolsjunov.

Kläbo såg ut att ta hem segern då han i sedvanlig stil spurtade ifrån under den sista motlutningen – men på upploppet visade Bolsjunov att han inte tappat hoppet. Ryssen kom plötsligt ikapp – och förbi – och knep segern i Ruka.

Resultat, damernas sprintfinal:

1. Julia Belorukova RUS 2.52,62

2. Maja Dahlqvist SWE +1,12

3. Ida Ingemarsdotter SWE +1,51

4. Maiken Caspersen Falla NOR +1,52

5. Krista Pärmäkoski FIN +4,71

6. Stina Nilsson SWE +12,33

Resultat, herrarnas sprintfinal:

1. Alexander Bolsjunov RUS 2.29,35

2. Johannes Hösflot Kläbo NOR +0,31

3. Erik Brandsdal NOR +1,35

4. Emil Iversen NOR +3,04

5. Gleb Retivykh RUS +3,86

6. Sondre Turvoll Fossli NOR +4,85