WP: Mexiko och USA överens om att Mexiko blir väntrum för asylsökande

USA och Mexiko är överens om att alla asylsökanden som kommer via Mexiko ska stanna i Mexiko under den tid som deras ansökan behandlas i USA, uppger The Washington Post.

President Donald Trump ser ut att ha få bukt med Mexikos långvariga motstånd mot fördjupat samarbete med USA i en fråga som allmänt har betraktats som en intern fråga för USA.

USA:s planer får stöd av Mexicos tillträdande regering, säger högt uppsatta källor i Mexiko enligt WP.

- För tillfället har vi har vi gått med på den här policyn, säger Mexikos tillträdande nya inrikesminister Olga Sánchez Cordero i en intervju för The Washington Post.



Minister Olga Sanchez de Cordero Olga Sanchez de Cordero Bild: EPA-EFE/JOSE MENDEZ

Enligt Sánchez Cordero handlar det om en "lösning på kort sikt".

- Lösningen på längre sikt är att folk inte migrerar. Mexiko har öppna armar men den ena karavanen efter den andra kommer att leda till problem för oss också, säger hon.

Avtalet "Stanna i Mexiko" bryter klart mot de tidigare asylreglerna, och kommer att försvåra läget ytterligare för de som flyr fattigdom och våld i Centralamerika.

Inget formellt avtal har undertecknats och vissa detaljer måste ännu utredas men Mexiko ser ut att vara redo att erbjuda sitt territorium som väntrum.

Den planerade överenskommelsen om en ny asylpolicy mellan USA och Mexiko befaras dock - oavsiktligt - leda till att allt fler människor kommer att försöka ta sig över gränsen illegalt av den enkla anledningen att asylsökande blir så avskräckta av de nya reglerna att de inte vill söka sig till de officiella inträdesvägarna.

Immigranter i Mexiko. Migranthärbärge i sportcentret Benito Juarez, i Tijuana den 22 november 2018 Immigranter i Mexiko. Migranthärbärge i sportcentret Benito Juarez, i Tijuana den 22 november 2018 Bild: EPA-EFE/MARIA DE LA LUZ ASCENCIO

Många risker i gränsområdena

Många kritiker har redan pekat på riskerna med att placera tusentals människor från Centralamerika i månader eller rentav år i gränsområden där våldsamma narkotikakarteller har sina fästen.

Överenskommelsen innebär att alla de människor som i flera veckors tid vandrat - främst från Honduras - nu tvingas vänta i Mexiko på att domstolar i USA behandlar deras ansökan.

Många har ingått i de så kallade karavangrupperna och har tagit sig till Tijuana nära gränsen mot USA. Där har närmare 5 000 människor slagit läger.

Tusentals fler är på väg mot Tijuana. Stadens borgmästare betecknar läget som en humanitär katastrof. Frågan är hur staden ska kunna ta hand om migranterna.

I USA finns det soldater vid gränsen

USA:s president Donald Trump har å sin sida skickat tusentals soldater till Kalifornien, Arizona och Texas. De ska förhindra migranter att ta sig över till USA.

Trump har också hotat med att stänga gräsövergångar.

Enligt Trump är ett stort antal kriminella personer på väg till USA från Centralamerika.

Källa: The Washington Post, Reuters