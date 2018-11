Johaug pulveriserade motståndet i världscupcomebacken – Pärmäkoski enda finländare bland de tio bästa

Snacka om utklassning. Therese Johaug var fullständigt överlägsen då hon var tillbaka i världscupen efter en paus på mer än två år. På den klassiska milen i Ruka vann hon med 22,5 sekunder före Charlotte Kalla.

Uppmärksamheten kring Therese Johaug har varit enorm inför premiärveckoslutet i Ruka. Norskans namn har figurerat flitigt i rubrikerna då hon nu är tillbaka efter sin avstängning och ska tävla mot världseliten igen.

Johaug har inlett säsongen med buller och bång på hemmaplan och imponerat stort i genrepen. Den enda frågan inför återkomsten i världscupen var egentligen bara hur bra hon faktiskt skulle vara på en tung bana i Ruka? Svaret blev riktigt, riktigt bra.

Johaug gick ut i spåret med tidigt startnummer, borrade ner huvudet och öste på så hårt som det bara gick. De seedade åkarna hade Johaugs tider att gå på men ingen var i närheten att hota hennes seger.

– Ett riktigt bra lopp. Jag kan inte tro att jag är tillbaka och får inleda med seger. Det här har varit en dröm de senaste två åren. Jag fick så bra med stöd av publiken som hejade på mig under hela loppet, säger Johaug i sin segerintervju.

Therese Johaug i Ruka Bild: Lehtikuva

Pärmäkoski kämpade om pallplats

Ingvild Flugstad Östberg höll samma fart som Johaug under det första varvet men mattades sedan av. Charlotte Kalla inledde lite långsammare men ökade farten på det andra varvet och det gav till slut en andra plats.

Kalla som aldrig vunnit en tävling på 10 klassiskt i världscupen förlorade med 22,5 sekunder till Johaug.

Krista Pärmäkoski fanns med i kampen om den sista pallplaceringen under loppet men fick till slut nöja sig med en sjätte plats. Ebba Andersson slutade trea.

– Gårdagens tävling påverkade lite, och de tre bästa tävlade inte i sprinten. Avståndet upp är stort men då jag har en bättre dag så är det nog mindre. Jag tror nog att formen är bra för mig, bara vi får lite mer tävlingar så ser man bättre hur det ligger till, säger Pärmäkoski till Yle.

Krista Pärmäkoski i Ruka Bild: Lehtikuva

Förutom Pärmäkoski så gjorde de finländska åkarna en svag tävling framför hemmapubliken. Endast Laura Mononen (25) och Kerttu Niskanen (30) tog världscuppoäng.

Riitta-Liisa Roponen och Johanna Matintalo hamnade just utanför de 30 bästa. IF Minkens Andrea Julin som tog poäng i sprinten gick i mål på 50:e plats.

Resultat:

1. Therese Johaug NOR 28.02,5

2. Charlotte Kalla SWE +22,5

3. Ebba Andersson SWE +32,8

4. Ingvild Flugstad Östberg NOR +49,5

5. Julia Belorukova RUS +54,9

6. Krista Pärmäkoski FIN +55,5

7. Natalija Neprjajeva RUS +1.07,1

8. Sadie Bjornsen USA +1.10,5

9. Astrid Uhrenholdt Jacobsen NOR +1.15,6

10. Ragnhild Haga NOR +1.26,2

----------------

25. Laura Mononen FIN +2.08,0

30. Kerttu Niskanen FIN +2.22,7

32. Riitta-Liisa Roponen FIN +2.24,4

34. Johanna Matintalo FIN +2.34,6

40. Eveliina Piippo FIN +2.48,5

41. Katri Lylynperä FIN +2.50,4

47. Susanna Saapunki FIN +2.58,6

49. Vilma Nissinen FIN +2.08,8

50. Andrea Julin FIN +3.12,2

53. Anne Kyllönen FIN +3.20,4

59. Johanna Ukkola FIN +3.48,0

62. Rebecca Immonen FIN +4.01,0

64. Marjaana Pitkänen FIN +4.13,2

69. Heini Hokkanen FIN +4.35,0