Niskanen tappade på sista varvet – Bolsjunov tog andra raka segern

I tre av fyra varv var Iivo Niskanen med i kampen om en pallplacering på 15 kilometer klassiskt i Ruka. Men på det sista varvet stumnade han och fick nöja sig med en sjunde plats.

Ruka har varit en bra plats för Iivo Niskanen genom åren. Det är i norra Finland som han tagit sina två segrar i världscupen och dessutom varit på pallen ytterligare en gång.

I årets världscuppremiär fanns det förhoppningar om en ny seger. Niskanen hörde till en av favoriterna i loppet men det höll inte hela vägen.

Då Niskanen gick ut på det sista varvet av fyra hade han bara några sekunder upp till tredjeplatsen men då kom väggen emot. Niskanen tappade tid i snabb takt och gick till slut i mål som sjua. Avståndet upp till tredjeplatsen blev till slut över 20 sekunder.

– Det gick inte som jag hade hoppats, jag hade en bättra känsla under tidigare dagar. Det sista fattades och det finns utrymme att förbättra.

– Jag fick också åka ganska så ensam och fick inga bra ryggar. Säsongen är nu öppnad och jag kommer inte att göra några större beslut efter den här tävlingen, säger Niskanen till Yle.

Niskanen slutade på sjunde plats i premiären. Iivo Niskanen i Ruka Bild: Lehtikuva

Bolsjunov imponerade

Ryssen Aleksandr Bolsjunov har varit i storform under försäsongen och den har han nu tagit med sig också till världscupen. Bolsjunov vann sprinten i lördags och det följde han upp med en ny vinst i dag.

Den trefaldige OS-medaljören från Pyeongchang gick fram som en ångvält i spåret och lyckades hålla en riktigt hög fart under hela tävlingen. Han vann till slut med 19,5 sekunder före norrmannen Emil Iversen.

– Jag startade lite långsammare än vanligt. På den andra delen av loppet ökade jag farten. Jag är väldigt glad över det här resultatet, säger Bolsjunov i sin segerintervju.

Bolsjunov var i en klass för sig. Aleksandr Bolsjunov i Ruka Bild: Lehtikuva

Svensken Calle Halfvarsson avslutade loppet riktigt starkt och knep den sista pallplaceringen.

Förutom Niskanen tog ytterligare två finländare världscuppoäng idag. Ristomatti Hakola gick i mål som 17:e man medan Antti Ojansivu blev 28:a. För Ojansivu var det här första gången som han tog poäng i världscupen.

Resultat:

1. Aleksandr Bolsjunov RUS 36.17,8

2. Emil Ilvesen NOR +19,5

3. Calle Halfvarsson SWE +21,2

4. Martin Johnsrud Sundby NOR +31,1

5. Andrej Larkov RUS +34,3

6. Maksim Vylegzjanin RUS +42,2

7. Iivo Niskanen FIN +43,6

8. Martin Löwström Nyenget NOR +45,4

9. Johannes Hösflot Kläbo NOR +47,6

10. Didrik Tönseth NOR +50,6

-----------------

17. Ristomatti Hakola FIN +1.05,1

28. Antti Ojansivu FIN +1.39,3

33. Perrtu Hyvärinen FIN +1.53,8

34. Joni Mäki FIN +1.58,0

35. Matti Heikkinen FIN +2.01,5

36. Anssi Pentsinen FIN +2.01,8

54. Juuso Haarala FIN +2.44,3

60. Ari Luusua FIN +3.00,1

66. Kari Varis FIN +3.22,4

67. Aleksi Parttimaa FIN +3.31,7

74. Martti Jylhä FIN +4.01,1

80. Lauri Lepistö FIN +4.16,6

81. Markus Vuorela FIN +4.17,7

86. Joonas Särkkinen FIN +4.57,8