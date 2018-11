Ny skejthall öppnade i Pargas - byggdes och designades av ungdomarna själva

"Suomen pisin seinä" on vitsi ja rakkaudenosoitus Raahelle

“Vanhassa Raahessa on kauniin ja vanhan miljöön lisäksi yksi merkittävä rakennus, joka jää kaikessa hässäkässä aina unholaan… Ei, tämä seinä ei mitattuna ole Suomen pisin seinä, mutta sillä nimellä me sitä kutsumme, sillä seinä on pitkä ja aaltoilee kuin meri.”