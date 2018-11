"Under en sommar för några år sen var jag en kvinna som man betalade för. Mina erfarenheter är bra. Jag letade upp kunder på Tinder och på sajten Hot or Not. Jag sög av ganska många. Det tog 10 minuter, de slog pengarna i näven på mig och stack. Några körde långa vägar för att komma till platsen. Jag slutade efter påtryckningar från mina närstående.

Jag började med sockerdejtning för några månader sedan via Sugardaters. Jag prövade också på Alastonsuomi, men jag upplevde den som otrygg. Jag har också försökt hitta sockerdejter via Tinder.

Jag har börjat märka att gränsen mellan sugardating och prostitution är flortunn. Känslorna efteråt har varierat överraskande mycket. Ibland känner jag ångest om jag tänker på mig som prostituerad.

Somliga tänker att det är väldigt nedsättande för en kvinna, men för mig spelar det ingen roll hur jag bekostar mitt leverne, så länge som det sker i samförstånd.

Min mamma visste om min sockerdejtning, men till en början gav jag en rosigare bild av det än vad det var. En dag konstaterade jag i telefonen att "mamma, jag säljer mig själv". Hon slog luren i örat på mig.

Nu har jag en liten paus. Jag skulle vilja fortsätta eftersom det är så lätta pengar och det finns en viss spänning i det. Mest oroar jag mig för att det ska bli en tvångstanke för mig eller så att det tar permanent kål på någon relation."