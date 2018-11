"Det känns hemskt att skickas hem med abortpiller i fickan" - Annika har gått igenom tre missfall

Sadoilla työpaikoilla on tänään vietetty Lapsi mukaan töihin -päivää. Tarkoituksena on, että lapset pääsevät näkemään, missä heidän vanhempansa työskentelevät ja mitä työnteko on. Markkinointi- ja viestintätoimisto Avidlyyn Kotkassa päässeet lapset näyttävät nyt, mitä äiti tekee.