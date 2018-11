Fantasieggande resa slut: På måndag landar Insight på Mars

Spänningen är stor när en ny forskningsrobot på måndag landar på planeten Mars. Marslandaren Insight har varit på väg i ett halvår. Den här gången är det framförallt planetens inre som ska undersökas med seismiska instrument.

Den amerikanska rymdstyrelsen NASA talar om ett unikt samarbetsprojekt med ett tiotal europeiska företag och organisationer. Bland annat Tyskland, Frankrike, Schweiz och Polen har bidragit med delar av projektet.

Totalbudgeten rör sig kring 800 miljoner dollar.

Namnet Insight kommer av Interior Exploration Using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport.

Marslandaren beskrivs som en robot som i två års tid ska göra mätningar och förmedla data till jorden. Man kommer att borra sig ner under jordytan och utföra seismiska mätningar och experiment.

Kritiskt skede i landningen. Klarar Insights värmesköld hettan? Inbromsningen över Mars före landningen skapar stark hetta som kan skada rymdsonden. Bild: AFP / Lehtikuva

Entusiastiska små pojkar

Både landningen och hela operationen styrs från ett Nasa-laboratorium i Pasadena, Kalifornien.

Vid en sista presskonferens på söndag kväll finländsk tid intygade flera av forskarna på plats att de är entusiastiska som små barn över landningen och det som följer.

Många har jobbat i tiotals år med olika projekt på den amerikanska rymdstyrelsen. Insight skulle ursprungligen ha startat redan 2016, men då hittades fel i instrumenten som inte kunde repareras.

Sju avgörande minuter

Insight avfyrades från Vandenberg Air Force Base i Kalifornien i maj. Landningen på Mars är planerad till måndag kväll cirka 22.00 finländsk tid.

Landningsproceduren tar mindre än sju minuter. Raketen ska bromsa in från hög höjd. En brandsäker värmesköld ska skydda mot friktionen.

Den sista kilometern spänns en stor fallskärm ut som ska bromsa farten innan motorerna sköter det sista av inbromsningen före landning.

Landningsplatsen noga utvald

På söndag kväll gjordes en sista finjustering av Insights kurs för att den ska landa exakt där vetenskapsmännen vill, på ett område som kallas ”Elysium Planitia”, vid ekvatorn.

Det är ett förhållandevis plant område i närheten av det vulkaniska område man hoppas kunna undersöka. Man har valt platsen noggrant, en jämn yta, med mycket solsken.

Platsen är lika jämn och ointressant som en parkeringsplats utanför ett köpcentrum. Det var också avsikten, skämtade forskarna på den sista presskonferensen.

Det här området, 130x27 kilometer, ska Marslandaren träffa Inom det här lilla området på Mars ska rymdsonden Insight landa. Bild: AFP / Lehtikuva

Lång förberedelse – nu börjar arbetet

Forskarna väntar med spänning på den första bilden och signalen från Mars om att landningen har gått som planerat. Alla kontakter fördröjs med ett tiotal minuter på grund av det stora avståndet.

Emellanåt blir det flera timmar av ovisshet när det inte går att hålla kontakt mellan Mars och jorden.

Efter landningen väntar man en halvtimme på att dammet ska lägga sig. Därefter breder solpanelerna ut sig automatiskt. De ska förse Insight med energi under de kommande åren.

Djupdykning i Mars inre

Insight ska stå på tre ben på Mars yta. Med en lyftkran ska man lägga ut de arbetsredskap och känsliga mätinstrument som kommer att finnas omkring roboten.

Därefter börjar man borra in sig under ytan på Mars. Forskarna hoppas på en lös markyta med sand och inte is eller berg, för då kommer man inte så djupt som planerat, cirka fem meter.

Därefter börjar man registrera allt som kan mätas. Forskarna varnar för att det kan ta flera år innan det finns användbara data och forskningsresultat.

Däremot utlovas dagliga väderrapporter från Mars. Det har de tidigare Marslandarna inte kunnat leverera, inte heller Curiosity som fortfarande är i aktion efter sex års arbete.

Nasas konstnärliga tolkning av Insight i arbete på Mars. Schematisk bild av robotbas på Mars. Bild: EPA-EFE/NASA

Ivrig väntan på ”Marsbävningar”

Tidigare Marsprojekt har handlat om att registrera ytan, ta bilder och markprover. Nu vill man mäta den seismiska aktiviteten på Mars.

Man hoppas på många små jordbävningar, eller ”marsbävningar”, som går att mäta bättre och registrera än på jorden.

Jorden och Mars är ungefär lika gamla, cirka 4,5 miljarder år. Ändå har de utvecklats väldigt olika. Forskarna räknar med ny information om jordens uppkomst genom att studera Mars, där utvecklingen har varit långsammare.

Drömmen lever vidare

Drömmen om Mars har funnits länge hos forskarna. Första gången amerikanerna kunde fotografera och förmedla bilder från Mars var år 1965. Den första amerikanska landningen på Mars skedde 1976.

Mindre än hälften av alla försök att komma till Mars har lyckats.

Ryssar och kineser som har försökt få sina rymdfarkoster att landa på Mars har misslyckats. Också Europa och Japan har gjort försök.

Några omedelbara planer på att sända mänskor till Mars torde inte finnas. Därtill är den röda planeten alldeles för kall och ogästvänlig.

Källor: NASA, AP, Spacenews.com