Patrik Laine om sin magiska femmålskväll: "I matcher där jag gjort tre mål har det ibland känts som att jag kunde ha gjort fem, men nej – den här gången gick allt in"

Elva mål i de fyra senaste matcherna har lyft upp Tesomas gåva till ishockeyn, Patrik Laine, till första plats i skytteligan i NHL. Något som förstås gläder honom efter en aningen trög start på säsongen.

– Nog vet jag hur det ser ut där, men inte tänker jag så mycket på det. Fast visst känns det bra, säger Laine om skytteligatoppen.

Winnipeg Jets anfallare Patrik Laine tar ändå inte ut någon skytteligaseger i det här skedet av säsongen. Det är lång väg kvar till vårens sista grundspelsmatcher.

– Här är fortfarande ett sextiotal matcher kvar. Det hinner hända fast vad, säger Laine i en intervju för Yle Urheilu.

Ännu för några veckor sedan såg det mindre vackert ut vad Laines statistik beträffar. Efter säsongens sex första matcher visade målsaldot på två, och efter tolv matcher var målsumman blygsamma tre.

Den självutnämnde solkungen Juhani Tamminens legendariska uttryck "Hockey is a Momentum Game", visade sig än en gång hålla streck.

Oktober byttes ut i november och Winnipeg Jets och Florida Panthers spelade två matcher i Helsingfors. I den första fördubblade Laine sitt målsaldo tack vare ett hattrick, och i den andra stod han för ytterligare ett mål till.

Rätt "flow" hade hittats.

Ett mål blev det ännu mot Colorado innan han hade en tre matcher lång målfri svit. Men i de fyra senaste matcherna har motståndarnas nätmaskor rasslat hela elva gånger.

Laines saldo efter 22 matcher: rafflande 19 mål plus tre assist (förhållandet 19–3 är ovanligt även för en målskytt av Laines kaliber).

I Laines senaste match i lördags besegrade Jets St. Louis Blues med hela 8–4 i en match där han som andra finländare (efter Jari Kurri) och tredje NHL-spelare på 2000-talet (efter Marian Gaborik och Johan Franzén) mäktade med fem mål.

– Bra fråga vad som hände, allt gick in, säger han till Yle Urheilu.

– Jag förstod knappt vad som riktigt hänt, att jag gjort fem mål. Lagkamraterna var också förbryllade. Underligt men bra, vi tar emot det. I matcher där jag gjort tre mål har det ibland känts som att jag kunde ha gjort fem, men nej – den här gången gick allt in. Ganska cool, säger Laine.

För knappt fyra veckor sedan var stämningarna annorlunda. Flytet saknades i Laines spel och målen uteblev. Laine bollades mellan kedjorna, kedjekamraterna byttes stup i kvarten. Det blev väckarklockan som fick Laine att vakna.

– När jag hamnade i tredje kedjan började jag spela mer rätlinjigt och fysiskt. Jag försökte inte längre på några magiska prestationer utan spelade normalt grundspel. Den vägen började jag lyckas igen.

Det innebar också att Laine tvingades börja koncentrera sig mera på det defensiva spelet.

– När jag inte lyckades framåt ville jag fokusera på att lära mig försvarsspelet. Det är ändå genom försvar som man vinner matcherna och den vägen kommer man åt att anfalla. Och ju bättre man spelar desto mindre tvingas man sitta på bänken, säger Laine.