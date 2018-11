Regissören Bernardo Bertolucci har avlidit - "Den italienska filmkonstens siste kejsare"

Den italienske filmregissören Bernardo Bertolucci dog på måndagsmorgonen. Han blev känd för bland annat filmerna "Sista tangon i Paris", "1900" och "Den siste kejsaren".

Berolucci avled på tidigt i sitt hem i Rom, uppger hans pressbyrå. Han blev 77 år och hade länge varit klen till hälsan. Efter en operation i 2000-talets början var han rullstolsbunden.

Bernardo Bertolucci var en av de verkliga giganterna inom både italiensk och internationell filmkonst. Han fick internationell ryktbarhet med "Sista tangon i Paris" från 1972 med Marlon Brando och Maria Schneider i huvudrollen. Filmen förbjöds i flera länder på grund av sitt sexuella innehåll - bland annat en våldtäktsscen - och kunde inte visas i Italien förrän år 1972.

Maria Schneider och Marlon Brando i Sista tangon i Paris. Maria Schneider och Marlon Brando dansar i "Sista tangon i Paris". Bild: Everett Collection/All Over Press

Bertolucci, som var född 1941 i Parma i nordöstra Italien, skapade ofta filmer med klar politisk tendens. Det fem timmar långa eposet "1900" från 1976, med Robert De Niro, Gérard Depardieu och Burt Lancaster på rollistan, fick tämligen god kritik men blev ett fiasko vad gäller publiksiffrorna.

Nominerad i nio kategorier, vann dem alla

Sin största framgång, både konstnärligt och kommersiellt, fick Bertolucci med "Den siste kejsaren" från 1987. Det är en praktfull skildring av Kinas siste kejsare Pu Yi, från hans späda år som enväldig monark av Qing-dynastin till den anspråkslösa tillvaron som vanlig medborgare i 1960-talets folkrepublik.

"Den siste kejsaren" var den första västliga film som kunde filmas i Förbjudna staden i Peking. Vid 1988 års Oscarsgala tilldelades filmen alla de nio utmärkelser som den nominerats till, bland annat bästa film och bästa regi. Bertolucci är den ende italienaren som fått en Oscar för bästa film.

Bertolucci tog också emot en rad andra utmärkelser. Vid filmfestivalen i Venedig 2007 fick han ett specialpris för sitt livsverk, och år 2011 fick han en hedersguldpalm vid festivalen i Cannes.

Den före detta presidenten för Cannesfestivalen Gilles Jacob beklagar djupt Bertoluccis död, och kallar honom "den italienska filmkonstens siste kejsare, herren över alla epos och alla eskapader".

- Festen är över - "it takes two to tango" lyder Jacobs minnesord, enligt AFP.