Soites vd valdes med minsta möjliga marginal

Soites fullmäktige valde på måndagen Minna Korkiakoski-Västi till ny vd för Soite med minsta möjliga marginal, 16-14. Motkandidaten Tanja Risikko fick 14 röster och ifall rösterna hade fallit 15-15 hade lotten avgjort valet.

Minna Korkiakoski kommer inifrån organisationen och har tjänstgjort som tillförordnad vd för Soite ( Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun) sedan februari i år. Risikko kommer från universitetsvärlden och är direktör för Karleby universitetscenter Chydenius.

Strukturella förändringar måste komma till stånd i Soite

Soites fullmäktige vågar enligt Minna Korkiakoski-Västi inte riktigt ta de beslut som krävs i dagens samhälle, det visar enligt henne fullmäktiges beslut om åldringsvården.

- Pengarna tar slut nästa år och man borde under nästa år under ordnade former flytta resurser från effektiverat serviceboende.

Man borde satsa på boende hemma med stöd i olika former men fullmäktige vågar inte satsa i den riktningen.

Dyr åldringsvård

Åldringsvården kostar enligt Korkiakoski-Västi 106 euro mer per person och år inom Soite än i landet i genomsnitt och den skillnaden borde minska för att man skall få ordning på ekonomin.

- Politikerna vill inte minska på platserna inom det effektiverade serviceboendet men det måste ske en minskning om man skall få ordning på ekonomin.