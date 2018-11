Konstnären Pellervo Lukumies i Toivakka kyrka i juni 2018. Iäkäs mies katselee ylös kirkossa, taustalla alttarimaalausta Bild: Yle / Rasmus Tåg

Jag förhåller mig mycket respektfullt till kyrkobyggnaden. Gud bor ändå inte i handbyggda tempel. Jag gjorde bilderna för människoögat. De behövs inte för att stödja Gud. Han består ändå. ― Pellervo Lukumies, i brochyren för Toivakka kyrka från år 1990

Det är juni 2018, och den 80-åriga Pellervo Lukumies sitter på bänken i den bekanta kyrkan och minns Uppenbarelsebokens beskrivning av en jublande församling som anländer till himlen.

– Texten sade att den bestod av alla folk, klaner, härstamningar och språk...

Konstnären letar efter ord, och sjunker in i sina tankar. Under årens lopp har han åtskilliga gånger återgett händelserna för journalister. Nu börjar kanske åldern ta ut sin rätt.

– Inte kunde jag föreställa mig att en ängel skulle vara vit som bomull, utan snarare så lik en människa som bara möjligt, säger han.

I över 40 år har änglarna i Toivakka varit klädda i indisk sari, traditionell romsk dräkt, och haft drag från Egypten eller Kina. Den blonda ängeln Kati Josefiina bär designerboots och hatt. Alla har vingar.

Romaninaista kuvaava enkelimaalaus kirkon sisäkatossa. Bild: Yle / Eva Pursiainen

Redan tidigt började kristna dekorera sina helgedomar med bilder. Under medeltiden målades det också bilder i de finländska kyrkorna, men de täcktes under reformationen eller under det nyklassicistiska 1700-1800-talet.

Toivakka kan alltså anses vara en del av ett kontinuum. Samtidigt så är kyrkan helt unik med sin speciella tolkning av Bibeln. Trots att Lukumies först och främst förverkligade målningarna för sin egen församling att beundra, lockar de besökare från både när och fjärran.

När konstkritikern Otso Kantokorpi besökte Toivakka kyrka år 2017 blev han djupt imponerad. Han beskrev sin upplevelse i tidningen Kirkko ja kaupunki, fritt översatt, så här:

"Trots att jag jobbat med bildkonst under hela min karriär, och trott att jag sett allt som jag behöver se, så är jag ganska så häpen efter att jag i år besökte Toivakka kyrka för första gången. Jag rekommenderar starkt att varje person som påstår sig vara genuint intresserad av finsk konsthistoria besöker Toivakka kyrka åtminstone en gång i sitt liv."

För ett par veckor sedan hade vi en gäst här från Malawi. Gästen var alldeles upphetsad. Pellervo Lukumies har sagt att alla folk, stammar och språk finns här i kyrkan, och denna gäst upplevde att så var fallet – han kom från Afrika och såg sina stambröder här. ― Timo Siukonen, Toivakka

I augusti 2018 nås vi av ett sorgebud: Lukumies har avlidit.

I konstnärens nekrolog begrundar Toivakkas nuvarande kyrkoherde Panu Partanen det arv som 1970-talets omsusade restaureringsarbete lämnade efter sig:

"Lukumies konst är en spegel av den värld som vi ännu inte förstår, trots att den redan finns omkring oss. Alla folk, stammar, raser, minoriteter och språk är Guds folk och lika mycket värda."

Grafik, blått streck, till höger blåa moln

"Änglar av alla de slag; olika folk, stammar och språk" – ta en titt in i Toivakka kyrka:

Kartta jossa merkittynä Toivakan paikkakunta Keski-Suomessa. Bild: Yle

Egenland – en kulturreseguide till Finland Ni, publiken, har tipsat oss om udda platser, spännande personer och roliga evenemang som skulle förtjäna mer uppmärksamhet.

Hittills har vi fått in mer än 1400 tips av er, och vi väljer ut de mest intressanta av dem.

Första säsongen av det tvåspråkiga tv-programmet på tio avsnitt finns på Yle Arenan.

Alla resmål finns listade på den här kartan.

Artiklar om alla destinationer i denna kulturreseguide finns på Svenska Yles webbsida.

Man kan tipsa om nya resmål genom att klicka här!

Även Toivakkabon Timo Siukonen har intervjuats för den här artikeln. Intervjun kan ses på avsnitt 2 av Egenlands andra säsong.

Översättning: John Stark