426 trappsteg förde viralfenomenet Mårten Boström till Aruba: "Om man själv är lite galen kan man nu och då hamna på lite galna äventyr"

Mårten Boström skall springa King of the Hill Aruba den 1 december. Mårten Boström.

När Mårten Boström i september 2015 sprang upp för trapporna i Malmgård i Helsingfors såg han det mest som en kul grej. Tre år senare är han som internetkändis inbjuden till Karibien för att delta i King of the Hill Aruba. Att vara snabbast upp är kanske inte det som är nummer ett, men jag hoppas jag är det i alla fall, säger orienteringsvärldsmästaren till Yle Sporten.

När Yle Sporten når Boström har han hunnit vara framme i den karibiska övärlden redan en stund.

Luftfuktigheten är hög och temperaturen kring 27-28 grader.

Men frågan kvarstår, vad i fridens namn en landslagsorienterare gör på Aruba?

– Jag brukar göra lite allt möjligt inom löpningen, inleder Boström sin förklaring.

– Jag sprang upp för trapporna vid Malmgård för ett antal år sedan och klippet från den prestationen blev viral. Jag minns inte exakt hur många visningar den har, men det handlar om tiotals miljoner gånger. Arrangörerna för King of the Hill Aruba såg klippet och fick idén att bjuda in mig hit, eftersom jag på internet är känd som världens snabbaste trapplöpare, belyser han.

Inbjuden gäst till välgörenhetslopp

Arrangörerna står för fiolerna för Boströms del och han hade redan hunnit delta i en intervju för en lokal radiostation.

– Om man själv är lite galen kan man nu och då hamna på lite galna äventyr ibland också. Själva loppet är den 1 december, jag hinner ännu gå några gånger och kolla in trapporna vid berget och hur snabbt man faktiskt måste löpa.

Mårten Boström kollade in trapporna. Mårten Boström vid trapporna på Aruba. Bild: Mårten Boström

När Yle Sporten pratade med Boström hade han inte ännu alltså besökt de assymetriska trapporna som för upp på berget Hooiberg.

För att få delta i tävlingen måste man ha en kvaltid på under åtta minuter och det finns bara 125 startplatser i själva loppet.

Frågan är då om Boström är i åttaminutersform just nu, när han ligger mellan två tävlingssäsonger i sin egentliga gren, orienteringen.

– Det tror jag nog att jag är. Även om jag inte sett trapporna och inte har koll på hur länge det kommer att ta för mig vet jag att den snabbaste tiden på sträckan är 4.23.

Trapporna. Trapporna vid Hooiberg på Aruba, där King of the Hill-tävlingen avgörs. Bild: Sunnya343

– Det handlar om lite längre trappor än i Malmgård, i Helsingfors är trapporna lätta och symmetriska med jämna avstånd. Här är trapporna gjorda av betong och oregelbundna beroende på terrängen, förklarar Boström.

"Mer jippo än tävling"

King of the Hill Aruba är ett välgörenhetsevenemang och går alltså av stapel på lördag för Boströms del.

Hans orienteringsbakgrund och gedigna erfarenhet av löpning i skog och mark gör att han är väl förberedd för loppet.

Allvaret vidtar naturligtvis när tävlingsnumret åker på, men Boström bedyrar att han mest är ute efter nya erfarenheter.

– Nog är det mest vid den här tiden på året det, att jag hade chansen att komma hit och göra något kul som det här loppet. Det är mer jippo än tävling och jag gillar att pröva på nya grejer och göra nya saker som har med löpning att göra.

– Att vara snabbast upp är kanske inte det som är nummer ett, men jag hoppas jag är det i alla fall, säger 36-åringen.

Boström deltar de facto inte i själva tävlingen med de övriga 125 deltagarna.

Han är specifikt inkallad för att krossa rekordet på distansen.

Berget Hooiberg. Berget Hooiberg dominerar horisonten på Aruba.

Att hans klipp från Malmgård i tiderna fick den genomslagskraft det gjorde har han lite svårt att förstå, men han menar ändå att förklaringen ligger i enkelheten.

– Det är lätt att förstå att folk blir ivriga på det dom ändå kan göra själva. Ta till exempel trapporna i Malmgård där du har drygt 420 trappor i rad.

– Det ser grymt ut och det kan alla relatera till. Vill man bli en internetsuccé gäller det kanske att fokusera på just det som folk enkelt kan relatera till, avrundar han.

Kolla in en video där användaren tar sig upp för stegen på fem minuter.