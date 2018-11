Kommentar: Centern och Liberalerna skickar långa kravlistor till Stefan Löfven - men hur mycket borgerlig politik kan Löfven svälja för att få bli statsminister?

Regeringsbildningen i Sverige rör äntligen på sig. Nu ska Stefan Löfven (S) hitta en balans mellan borgerliga kravlistor och ett godkännande från Vänsterpartiet. Stefan Löfven står inför sitt livs svåraste förhandlingar, skriver Svenska Yles Nordenkorrespondent Linda Söderlund.

Liberalerna ska i dag överlämna sin lista till Stefan Löfven med krav på vilken politik de vill att Löfvens regering ska genomföra. Går Löfven med på listan kan Liberalerna släppa fram Löfven som statsminister.

Centerpartiets Annie Lööf presenterade sin kravlista i förrgår: sänkta skatter på jobb och företag, friare hyressättning och valfrihet i välfärden. Bland annat.

Liberalernas Jan Björklund nämnde igår skattesänkningar, fri hyressättning för nya bostäder, sänkta ingångslöner för invandrare, språktest för medborgarskap och mera pengar till försvaret. Bland annat.

Allt det här är tydlig borgerlig politik och ideologi som inte faller Socialdemokraterna på läppen.

Annie Lööf (C) Annie Lööf. Bild: EPA Jan Björklund (L) Jan Björklund Bild: EPA

Stefan Löfven har hela tiden sagt att hans mål är en blocköverskridande regering och att han vill samarbeta med Liberalerna och Centern. Nu sträcker L och C för första gången ut en hand - men priset är högt för Stefan Löfven.

Frågan är hur viktigt det är för Löfven att vara statsminister? Är det så viktigt att han som socialdemokrat är beredd att leda en regering som för en borgerlig politik?

Löfven kan gå med på tuffa krav, men vill Vänsterpartiet göra det?

Annie Lööf presenterade sin lista som absoluta krav, medan Jan Björklund lät förstå att det går att förhandla om kraven. I Stefan Löfvens tilltänkta regering ingår också Miljöpartiet och det är inte omöjligt att de också presenterar en kravlista de närmaste dagarna.



Stefan Löfvens Socialdemokrater behöll sin position som största parti i valet i september, men det har varit mycket svårt att komma till makten. Stefan Löfven talar under Socialdemokraternas valvaka. Bild: EPA-EFE/Jonas Ekstromer SWEDEN OUT

Det är många listor och bollar att hålla i luften för Stefan Löfven. Han är en erkänt duktig förhandlare efter alla år i metallfacket, men nu står han sannolikt inför sitt livs svåraste förhandling.

Det är nu han har sin chans att bli statsminister och det är inte omöjligt att han därför kan svälja ganska mycket av C och L:s tuffa krav.

Men samtidigt måste han tänka på att slutresultatet av förhandlingarna också ska godkännas av Vänsterpartiet. Om politiken tar en alltför kraftig högersväng är det inte självklart att Vänsterpartiet går med på att rösta för Löfvens regering.

För att Stefan Löfven ska bli statsminister krävs att C, L, MP och V röstar gult i riksdagen, det vill säga att de tolererar Löfven som statsminister.

Borgerliga Alliansen kan återuppstå vid nästa val



För bara några veckor sedan röstade Centern och Liberalerna nej till sin egen statsministerkandidat Ulf Kristersson (M), därför att de till varje pris vill undvika att Sverigedemokraterna får inflytande.

Nu har C och L gjort klart att de inte vill sitta med i samma regering som Löfven, men att de kan överväga att släppa fram en regering som leds av honom, ifall deras krav beaktas.

De politiska blocken i Sverige Rödgröna blocket: Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet

Borgerliga Alliansen: Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna

Sverigedemokraterna har blivit ett nytt tredje block i svensk politik

Just nu är samarbetet mellan de fyra borgerliga partierna inom Alliansen lagt på is. Jan Björklund (L) sa ändå på presskonferensen igår att Alliansen ska jobba ihop igen inför nästa val år 2022.

Nästa val kan också infalla betydligt tidigare, om partierna inte lyckas få ihop en regering, eller om den nya regeringen blir kortvarig.

Det är meningen att Stefan Löfven ska presentera vilka partier som sitter med i hans regering på måndag nästa vecka och att det blir omröstning i riksdagen två dagar senare. De långa kravlistorna och besvärliga förhandlingarna kan dock leda till att Löfven ber om tilläggstid av talmannen.

För första gången sedan valet för över 80 dagar sedan finns det en liten chans att Sverige faktiskt kan få en regering.