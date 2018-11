Liverpool med ryggen mot väggen efter tung förlust i Paris – Gestranius glänste i Champions League-debuten: "Hoppas att vi stärkte våra aktier"

PSG segrade över Liverpool och tog samtidigt ett jättekliv mot slutspel i fotbollens Champions League. Efteråt valde Jürgen Klopp att kritisera matchens domare – något som Mattias Gestranius inte hamnade ut för.

Det klarnade på måndagen att Pargasbördige Mattias Gestranius skulle bli den andra finländska domaren någonsin att döma en Champions League-match då han bekräftades vara huvuddomare för matchen mellan Atletico Madrid och AS Monaco.

Debuten gick galant. Matchen slutade 2–0 till värdarna i Madrid och Gestranius enda omdiskuterade domslut kom i slutet av matchen där dömde Atleticos Stefan Savic för hands i straffområdet.

Savic tilldelades då sitt andra gula kort för matchen och åkte ut. Monegaskernas Radamel Falcao missade sin chans från straffpunkten.

Domaren verkade ändå få godkänt betyd av de spanska fotbollskribenterna. Eller åtminstone lyser kritiken med sin frånvaro.

– Savic kunde ha fått ett direkt rött kort redan för sitt första regelbrott, skriver till exempel Madrid-tidningen AS, som också frågade hemmalagets Antoine Griezmann varför han inte protesterade då mittbacken fick straffen emot sig.

– Jag såg inte situationen. I framtiden kommer VAR att lösa alla sådana här situationer, förklarade anfallaren för tidningen.

Bollförbundets domarchef Jouni Hyytiä hyllar i sin tur domarsextettens (Gestranius, Dennis Antamo, Jan-Peter Aravirta, Mikko Alakare, Antti Munukka och Jukka Honkanen) för Ilta-Sanomat.

– Som helhet var Mattias insats klart godkänd. Han lät lagen spela, kommunikationen med lagen funkade och spelarna gnällde inte. Det blev ändå sju gula kort i matchen, summerar Hyytiä för tidningen.

Gestranius själv är givetvis nöjd. Även om han inte följer med vad det skrivs om honom i media och därför inte heller tagit del av den positiva feedbacken.

– Det känns bra. Debuten är undanstökad så nu är det bara att ta en ny titt på matchen och analysera den med domarteamet, berättar Gestranius då Yle Sporten når honom på torsdagsmorgonen.

– Jag kan inte spanska och brukar inte läsa vad det skrivs annars heller, så jag har inte noterat någon feedback. För mig är det viktigast att själv veta att jag lyckats. Vi går igenom matchen med domarkontrollanten och med domarteamet. Nu verkade lagen också nöjda, vilket brukar vara en bra indikator för hur det gått, fortsätter han.

Matchen bjöd ju som sagt på endast en omdiskuterad situation – den där du visade ut en av hemmalagets spelare och dessutom gav gästande AS Monaco straff. Vill du berätta lite hur du såg situationen?

– Jag får inte gå in på enskilda domslut, tyvärr. Det är förbjudet, helt enkelt.