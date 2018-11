Hakola närmar sig storformen – tog sig till final i Lillehammer

Första finalen den här säsongen och det är bra att bygga vidare på det, säger Ristomatti Hakola efter sjätteplatsen i fristilssprinten i Lillehammer. Hakola visade att storformen är på kommande.

Det var förra säsongen som Ristomatti Hakola tog steget till den absoluta världseliten i sprint. Fem gånger var han i final i världscupen och dessutom blev han sexa i OS i Pyeongchang.

Förhoppningarna är stora på Hakola den här säsongen och Lillehammer visade han att han kommer att bli att räkna med. Hakola tog sig till finalen där det blev en sjätte plats.

Hakola valde att lägga sig längre bak i fältet till en början och då farten skruvades upp i det sista motlutet kom han inte i slagläge. Han lyckades inte blanda sig i segerkampen och gick till slut i mål två och en halv sekund efter segraren Federico Pellegrino.

– Första finalen den här säsongen och det är bra att bygga vidare på det. Det var en tuff bana i dag, säger Hakola till Yle.

Vasabördige Joni Mäki gjorde sin bästa tävling någonsin i världscupen då han gick till semifinal. Där lyckades han inte fajtas om tätpositionerna och slutade på femte plats.

Iivo Niskanen tog sig för fjärde gången i karriären in bland de 30 bästa i en fristilssprint. Han var 28:e i kvalet men åkte sedan ut direkt i kvartsfinalen. För att bli en mer komplett skidåkare har Niskanen inför den här säsongen tränat betydligt mer på den fria stilen.

– Farten var lite för låg i början, det skulle ha varit bättre med hårdkörning direkt. Jag hoppas att fristilsträningen ska ge resultat imorgon. I dag var det okej åkning men inte tillräckligt för det här heatet.

Johannes Hösflot Kläbo var storfavorit inför tävlingen det gick på tok för honom i semifinalen. En stav gick sönder i ett motlut och då var dagen förstörd. Besvikelsen var stor för Kläbo som tydligt visade sin ilska efter stavbrottet.



Pärmäkoski utslagen i kvarten – Sundling knäckte Nilsson

I damernas tävling var Krista Pärmäkoski den enda blåvita representanten i kvartsfinalskedet. Där tog också tävlingen slut för hennes del.

Pärmäkoski låg illa till tidigt i kvartsfinalen men lyckades komma tillbaka och korsade mållinjen som trea. Hennes tid var ändå inte tillräckligt bra för att gå vidare som en av två lucky looser.

– Det kändes som att det fanns dåligt med utrymme och jag hade lite kontakt med Kathrine Harsem i början. På målrakan kom jag sedan bättre. Jag kan inte vara besviken men visst grämer det att jag inte gick vidare. Kroppen kändes bättre än förra helgen så det ser lovande ut för morgondagen, säger Pärmäkoski till Yle.

Stina Nilsson såg ut att gå mot en klar seger i finalen men på målrakan fick hon ge sig mot landsmaninnan Jonna Sundling. Sundling tog sin första seger i världscupen då hon vann med 34 hundradelar före Nilsson.

– Jag är verkligen glad. Det var en tuff bana men jag kände mig starkare och starkare under hela dagen, säger Sundling i sin segerintervju.

Resultat:

Damer:

1. Jonna Sundling SWE 2.52,74

2. Stina Nilsson SWE +0,34

3. Sadie Bjornsen USA +3,03

4. Evelina Svetlin SWE +3,82

5. Kristine Stavaas Skistad NOR +6,65

6. Hanna Falk SWE +9,81

Herrar:

1. Federico Pellegrino ITA 3.19,14

2. Emil Iversen NOR +0,47

3. Alex Harvey CAN +0,71

4. Sindre Björnestad Skar NOR +0,94

5. Finn Haagen Krogh NOR +1,09

6. Ristomatti Hakola FIN +2,46