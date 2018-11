Laine avslutade sin fantastiska månad med två fullträffar – nådde ny milstolpe som den fjärde yngsta spelaren någonsin

Patrik Laine behövde 179 matcher på sig för att nå milstolpen 100 mål i NHL. Det historiska målet kom tidigt i den första perioden mot Chicago. Det är bra att få det ur vägen, nu får jag börja jaga 200 mål, säger Laine efter matchen.

Patrik Laine blev under natten till fredag den fjärde yngsta spelaren att nå milstolpen 100 mål i grundserien i NHL. Laine var 20 år och 224 dagar i nattens möte med Chicago och det historiska målet kom tidigt i den första perioden.

Laine snappade upp en målvaktsretur och skickade 1–0 för Winnipeg efter 1.43. Endast Wayne Gretzky, Jimmy Carson och Brian Bellows har varit yngre än finländaren då de nått den milstolpen.

– Jag tänkte inte så mycket på 100 mål, jag visste att det skulle komma förr eller senare. Det är bra att få det ur vägen, nu får jag börja jaga 200 mål, säger Laine efter matchen.

18 mål i november

Laine gjorde två mål då Winnipeg vann matchen med 6–5. I början av den sista perioden prickade han i sitt 21:a mål för säsongen då Winnipeg spelade i numerärt överläge. Målet förde upp finländaren i ensam ledning i skytteligan igen.

November har varit en fantastisk månad för Laine. 18 av hans 21 mål den här säsongen kom just under denna månad. Ingen spelare har gjort så många mål under en kalendermånad sedan Pavel Bure i mars 1994.

– Jag antar att det var en lyckomånad, vi får se hur det går i december. På det personliga planet var det en fantastisk månad, som lag så vill vi spela bättre och vinna fler matcher. Med mina mål lyckades jag hjälpa laget att vinna, säger Laine.

Laine har gjort 18 mål i november. Patrik Laine, Winnipeg Jets Bild: Tomi Natri / All Over Press

Laines fantastiska målform började i Helsingfors då han gjorde fyra mål på två matcher mot Florida.

– Jag ville visa alla i Finland att jag kan vara en bra spelare, speciellt efter den start jag hade på säsongen. Det gav mig extra motivation för de matcherna. På det mentala planet var det en bra resa till Helsingfors, säger Laine.

I nattens match hamnade allt ljus ändå inte på Laine. Nikolaj Ehlers gjorde hattrick och utsågas till matchens lirare.

– Han var över allt i matchen och jag är väldigt glad för hans skull, säger Laine.

Puljujärvi tackade för förtroendet

Förra veckan fick Jesse Puljujärvi chansen i Edmonton igen efter att klubben valde att sparka tränaren Todd McLellan och plocka in Ken Hitchcock i stället. Under Hitchcocks ledning har Puljujärvi fått spela i lagets andra kedja och i nattens match mot Los Angeles bröt han måltorkan.

Puljujärvi tryckte in 1–0 för Edmonton tidigt i matchen. Målet var hans andra för säsongen och det första sedan den 16 oktober.

Edmonton vann matchen med 3–2. Svensken Oscar Klefbom avgjorde med drygt två minuter kvar att spela. Mikko Koskinen vaktade målet och stod för 30 räddningar.

Buffalos Sabres har gått fram som en ångvält den senaste tiden inför nattens möte med Tampa Bay hade laget vunnit tio raka matcher. Nu tog den sviten slut.

Tampa Bay vann matchen med 5–4. Rasmus Ristolainen noterades för en passningspoäng i Buffalo.

Resultat:

Columbus – Minnestoa 4–2

CBJ: Hännikäinen 1+0, +2, 8.03

CBJ: Nutivaara 0+0, -1, 18.13

MIN: Granlund 1+0, +/-0, 19.32

MIN: Koivu 0+1, +/-0, 17.38

Boston – NY Islanders 2–1 efter straffar

BOS: Rask 28/29

NYI: Filppula 0+0, +/-0, 17.01

NYI: Komarov 0+0, +/-0, 15.42

Tampa Bay – Buffalo 5–4

BUF: Ristolainen 0+1, +1, 28.52

Ottawa – NY Rangers 3–0

Winnipeg – Chicago 6–5

WPG: Laine 2+0, -1, 17.30

WPG: Niku 0+0, -1, 12.03

Nashville – Arizona 0–3

NSH: Rinne 22/25

NSH: Salomäki 0+0, +/-0, 7.50

Edmonton – Los Angeles 3–2

EDM: Puljujärvi 1+0, +/-0, 12.07

EDM: Koskinen 30/32

Vancouver – Vegas 3–4

VAN: Granlund 0+0, -1, 15.51

