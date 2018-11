Svagt sprintkval av Finlands damer, lite bättre av herrarna – se finalpasset direkt klockan 12.55

Sprintkvalet i Lillehammer blev ingen rolig historia för de finländska damerna. Endast Krista Pärmäkoski lyckades ta sig in bland de 30 bästa som får tävla vidare på eftermiddagen. På herrsidan gick tre blåvita åkare vidare.

Efter starten i Ruka förra veckan har världscupen nu nått Lillehammer där man kommer att tävla i en minitour under tre dagar. Först ut är sprint sedan följer distanslopp i fristil och till sist en jaktstart i klassisk stil.

Under förmiddagen har sprintkvalet i fristil avgjorts i regniga förhållanden och på damsidan gick endast en av sju blåvita åkare vidare till kvartsfinal. Krista Pärmäkoski som var femma i sprinten i Ruka gick vidare som 23:e åkare.

Laura Mononen var näst bästa blåvita åkare i kvalet med sin 37:e plats. Hon skulle ha behövt åka drygt två sekunder snabbare för att gå in bland de 30 bästa.

Andrea Julin från IF Minken som tog världscuppoäng i Ruka slutade på 44:e plats i dagens kval. Therese Johaug gjorde sin första sprinttävling efter sin avstängning och gick heller inte vidare. Hon slutade på 33:e plats.

De svenska damernas gjorde ett starkt kval. Hanna Falk var snabbast av alla, Stina Nilsson var trea och Charlotte Kalla femma.

Marginalerna inte på Vuorinens sida

På herrsidan får tre finländare tävla vidare i sprinten i Lillehammer. Ristomatti Hakola (11), Joni Mäki (19), Iivo Niskanen (28) gick in bland de 30 bästa.

Lauri Vuorinen hade inte marginalerna på sin sida då han slutade på 31:a plats, endast en hundradel bakom Sjur Röthe som knep den sista kvartsfinalbiljetten.

Johannes Hösflot Kläbo som missade segern efter en tabbe på målrakan i Ruka var snabbast i dagens kval. Han besegrade landsmannen Emil Iversen med drygt en och en halv sekund.

Finalpasset i Lillehammer kör igång klockan 13.00. Sändningen i TV2 och på Arenan börjar fem minuter tidigare. Chriso Vuojärvi refererar på svenska.

Resultat:

Damer:

1. Hanna Falk SWE 2.56,43

2. Ragnhild Haga NOR +0,74

3. Stina Nilsson SWE +1,25

4. Ingvild Flugstad Östberg NOR +1,63

5. Charlotte Kalla SWE +1,87

6. Sadie Bjornsen USA +1,88

6. Kristine Stavaas Skistad NOR +1,88

8. Sandra Ringwald GER +2,48

----------------------

23. Krista Pärmäkoski FIN +5,43

37. Laura Mononen FIN +7,82

44. Andrea Julin FIN +10,11

49. Susanna Saapunki FIN +10,98

55. Katri Lylynperä FIN +12,10

65. Johanna Matintalo FIN +15,93

Herrar:

1. Johannes Hösflot Kläbo NOR 3.07,63

2. Emil Iversen NOR +1,56

3. Federico Pellegrino ITA +2,40

4. Finn Hågen Krogh NOR +3,63

5. Aleksandr Bolsjunov RUS +4,62

6. Sindre Björnestad Skar NOR +4,78

7. Calle Halfvarsson SWE +5,57

8. Gjöran Tefre NOR +5,59

-------------------

11. Ristomatti Hakola FIN +6,79

19. Joni Mäki FIN +7,72

28. Iivo Niskanen FIN +9,44

31. Lauri Vuorinen FIN +10,52

42. Anssi Pentsinen FIN +12,34

48. Antti Ojansivu FIN +13,23

62. Martti Jylhä FIN +14,69

79. Lari Lehtonen FIN +18,41

107. Matti Heikkinen FIN +31,18