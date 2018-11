Unesco utsåg reggae till globalt kulturarv

Reggaemusiken har tagits upp på FN-organet Unescos lista över världens immateriella kulturarv. Unesco lovprisar den jamaicanska musikstilen som ett instrument för socialt engagemang, med ett budskap om kärlek och medmänsklighet.

FN:s organ för kultur och vetenskap Unesco, som har säte i Paris, beslöt under veckan att klassa reggae som en kulturell yttring av stor betydelse för mänskligheten och värd att bevara.

Reggae utvecklades på 1960-talet på Jamaica, i synnerhet i huvudstaden Kingstons fattiga utkanter. Den dansanta musiken avspeglade både det hårda och strävsamma livet och den obändiga livsglädjen hos slummens invånare.

Stilens mest kände ikon Bob Marley blev en världsstjärna med låtar som No Woman No Cry och Get Up, Stand Up. Marley avled 1981, bara 36 år gammal, men hans inflytande har bara stigit efter hans död.

Genom Marley och andra jamaicanska artister, som Jimmy Cliff, Desmond Dekker, Peter Tosh och The Mayalls, har reggae spritts över hela jorden och inspirerat till nya stilar.

Enligt Unescos motivering är reggae ett instrument för socialt engagemang, som samtidigt förmedlar ett budskap om kärlek och medmänsklighet.

Jamaicas kulturminister själaglad

Unesco är mest känt för sin prestigefyllda världsarvslista, som tillkom 1972. Den upptar hundratals kultur- och naturmiljöer i världen som anses vara av stor betydelse för hela mänskligheten - från Grand Canyon och Stora barriärrevet till kinesiska muren och Sveaborg.

Sedan 2003 har Unesco har även en förteckning över immateriellt kulturarv. På den införs traditioner, seder och bruk från olika länder, med likartad global prestige. Argentinsk tango och napolitansk pizzatillverkning är två kända exempel.

Jamaica har länge verkat för att få reggae införd på listan. Landets kulturminister Olivia Grange säger sig vara mycket glad över Unescos beslut.

- Det här är en historisk dag. Det spelar ingen roll var i världen man är - då man säger att man är från Jamaica, så svarar folk "Bob Marley", konstaterade Grange i en kommentar för AFP.

Bland andra traditioner som Unesco nu valde till sin lista kan nämnas den irländska lagsporten hurling och de rikt utsmyckade julkrubborna från Polen.