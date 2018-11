Zonta säger nej till barnäktenskap - kampanjen syns också i Raseborg

Zontaföreningen i Raseborg vill med sin aktuella kampanj synliggöra offren för barnäktenskap.

Orangefärgade skor som ställs ut på olika håll i Ekenäs symboliserar offren. Samtidigt presenteras fakta om barnäktenskap.

Allvarligt brott

Barnäktenskap är ett av de största hindren som flickor runt om i världen står inför och ett allvarligt brott mot de mänskliga rättigheterna.

Nästan 650 miljoner kvinnor i världen har blivit gifta före 18 års ålder och ytterligare 250 miljoner riskerar att bli det.

- Vi vill göra människor uppmärksamma på att varje minut gifts 23 flickor och pojkar under 18 år bort någonstans i världen, säger Anita Westerlund från Zontaföreningen i Raseborg

Lagligt i Finland

Barnäktenskap är inte olagliga i Finland och kan ingås med speciallov från Justitieministeriet.

Mellan 2010 och 2016 beviljades 119 barn tillstånd att ingå äktenskap. Totalt kom det 147 tillståndsansökningar. Största delen var finländska medborgare. Orsaken var ofta religiös övertygelse eller graviditet.



Anita Westerholm och Hanna Surakka från Zontaföreningen i Raseborg. två kvinnor Bild: Monica Slotte / Yle

Internationell kampanj

- Det finns ett lagförslag om att slopa speciallovet och därmed förbjuda barnäktenskap i vårt land, på samma sätt som i till exempel Sverige och Norge. Det finns med andra ord en hel del att göra också nationellt, förklarar Hanna Surakka.

Kampanjen Zonta Says NO to Violence Against Women startades den 25 november på den internationella dagen för våld mot kvinnor. Den avslutas den 10 december på den internationella dagen för de mänskliga rättigheterna.

Den 16 dagar långa kampanjen lanserades 2012. I år är fokus på barnäktenskap. Kampanjen samlar in pengar till det internationella projektet Ending Child Marriage: A Programme to Accelerate Global Action.

- Två miljoner dollar ska samlas in under två år. Tolv länder är målet och två och en halv miljoner flickor, berättar Hanna Surakka.

Målet med det internationella projektet är att ge flickor i riskzonen kunskap om deras rättigheter och att stötta hushåll i att stå upp mot barnäktenskap.

Man vill också förbättra unga kvinnors hälsa samt deras sociala och ekonomiska situation.

- Jag vill jobba för att kvinnor ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Därför är jag med i Zonta, förklarar Anita Westerlund.



Zonta samlar in pengar internationellt för att hjälpa 2,5 miljoner flickor runtom i världen. en sko i ett skyltfönster Bild: Monica Slotte / Yle

Information och utbildning

Zonta strävar efter att påverka nationella beslutsfattare för att stärka lagar och riktlinjer så att de tillgodoser unga flickors rättigheter.

Man går också in för att informera och ge utbildning om följderna av barnäktenskap.

- Visionen är en framtida värld där kvinnliga rättigheter erkänns som mänskliga rättigheter och där varje kvinna kan nå sin fulla potential. I en sådan värld lever ingen kvinna i rädsla för våld, säger Hanna Surakka.

Lokal synlighet

Under kampanjen är orangefärgade skor utställda i både skyltfönster och på biblioteken i Raseborg. Dessutom lyser vattentornet i Ekenäs orange under kampanjtiden, liksom tornet vid brandstationen i Pojo.

Zonta startade som en kvinnoorganisation men i dag är också män välkomna med.

Den orange färgen associeras internationellt till våld men vill också ingjuta hopp och styrka hos dem som utsätts för det.

Artikeln är baserad på en intervju av Marica Hildén.