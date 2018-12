Andersson utmanade Johaug men tvingades ge sig – Pärmäkoski åkte i mål som femma: "Det är hoppingivande att Ebba kom så nära Therese"

Therese Johaug gällde som storfavorit på damernas 10 kilometer fritt i Lillehammer. Norskan gick ut först av de tunga namnen och ingen kunde heller i detta distanslopp besegra Johaug. Ebba Andersson, som imponerade i premiären i Ruka, kom närmast och åkte i mål som tvåa i Lillehammer.

Den 21-åriga svenskan var trea i Ruka för en vecka sedan på 10 kilometer klassiskt. Då förlorade hon med 33 sekunder till vinnaren Johaug och 10 sekunder till tvåan Kalla.

Andersson gick ut tufft och var halvvägs bara 1,9 sekunder bakom ledaren Johaug. Hon tappade ändå lite mark under den andra halvan och hade i mål 9,2 sekunder upp till norskan.

– Att hon är så här nära Johaug och besegrar Kalla hade inte jag förväntat mig, sade Yle Sportens referent Christian Vuojärvi i tv-sändningen.

– Sverige har en ofattbar bredd på damsidan just nu.

Tuff bana

Även Andersson själv var överraskad.

– Det var ett bra lopp och jag kände mig pigg. Jag kunde nästan matcha Johaugs fart.

– Jag hade inte förväntat mig att det skulle gå så fort idag. Inte minst med tanke på att jag inte var så pigg i min åkning igår.

Johaug gick ut några minuter före Andersson och fick rapporter om att svenskan höll god fart.

– Banan var tuff men jag älskade det. Jag var tvungen att kriga och fick höra att Ebba låg tätt intill mig, sade Johaug.

Belåten Pärmäkoski

Sett till de inte alltför uppskruvade förväntningarna gjorde femman Krista Pärmäkoski en god insats.

Pärmäkoski var fyra halvvägs men förlorade under det andra varvet 13,5 sekunder till en starkt avslutande Ingvild Flugstad Östberg som hon fick se sig passerad av.

Pärmäkoski kom i mål som femma, 43,5 sekunder efter Johaug.

– Det var en bra kämpainsats av mig.

– Insatsen var klart bättre än i Ruka. Jag skulle ha velat ha ett snabbare underlag. Snön var smutsig och det gynnade Therese. Det är hoppingivande att Ebba kom så nära Therese. Allt är möjligt den här säsongen.

Susanna Saapunki stod för en gedigen insats och kom i mål på 21:a plats.

För Johanna Matintalo blev loppet en pannkaka. Det tog över 30 minuter för henne att ta sig i mål och hon blev 55:a.

Andrea Julin var sist av finländarna på en 66:e plats. 72 skidåkare startade.

Damer, 10 km, fristil:

1. Therese Johaug (NOR) 26.22,4

2. Ebba Andersson (SWE) +9,2

3. Charlotte Kalla (SWE) +15,7

4. Ingvild Flugstad Östberg (NOR) +34,8

5. Krista Pärmäkoski (FIN) +43,5

6. Ragnhild Haga (NOR) +55,9

21. Susanna Saapunki (FIN) +1.59,7

27. Laura Mononen (FIN) +2.25,5

55. Johanna Matintalo (FIN) +4.03,0

61. Katri Lylynperä (FIN) +4.14,5

66. Andrea Julin (FIN) +4.24,3