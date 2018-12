Galen avslutning i Vasa – Sport gjorde två mål under sista minuten: "Hann tänka att vi förlorar"

Bild: Tomi Natri/All Over Press

Publiken i Vasa var i extas när slutsignalen gick mellan Sport och JYP. Under sista minuten både kvitterade och avgjorde hemmalaget. William Rapuzzi blev örnarnas stora hjälte.

En vanlig lördagsomgång i grundserien blev till något alldeles extra för de 2766 åskådarna som hade tagit sig till ishallen i Vasa. Framför var det den tredje perioden som stod ut.

Efter fyrtio minuters spel mellan Sport och JYP stod det 1–1. När slutsummern gick hade Sport kvitterat tre poäng efter en minst sagt dramatisk upplösning.

När den sista minuten inleddes låg hemmalaget under, men då lyfte hemmalaget två gånger om. Först hittade Tony Sunds slagskott in till 3–3 i spel med sex mot fyra. Sedan avgjorde William Rapuzzi när han rakade in en retur.

Upp på sjätteplats

– Jag hann tänka att vi åker på stryk, men då förändrades allt, säger Sports tränare Ari-Pekka Pajuluoma enligt STT.

Segern lyfter upp Sport till en sjätteplats. JYP är däremot fast i botten.

– Under matchens gång lyckades vi bättra på, men till slut fick vi inget med oss, säger JYP-tränaren Lauri Merikivi.

"Det hade kunnat stå 6–0"

Tappara–HIFK var en annan svängig tillställning. Efter en period hade HIFK inte lyckats få till ett skott mot Tapparas målvakt, men i den andra perioden kom utdelningen i form av tre fullträffar.

HIFK såg ut att gå mot andra segern på ett dygn, men Tappara kvitterade till 3–3 sent och avgjorde i förlängningen genom Kristian Kuusela.

– Det hade kunnat stå 6–0 efter en period. Det är onödigt att blunda för det, det är sanningen, säger HIFK-tränaren Ari-Pekka Selin.

I Kuopio nollade HPK hemmalaget KalPa och i Björneborg vann Ilves efter förlängning mot Ässät.

Serieledaren Kärpät tog säsongens 17:e trepoängare på 25 försök när man slog Pelicans på bortaplan. Tabelltvåan TPS åkte däremot på stryk mot Lukko.

Resultat:

Sport–JYP 4–3 (1–0, 0–1, 3–2)

Tappara–HIFK 4–3 e. förl. (1–0, 1–3, 1–0, 1–0)

KalPa–HPK 0–4 (0–1, 0–1, 0–2)

Ässät–Ilves 2–3 e. förl. (0–1, 1–1, 1–0, 0–1)

Pelicans–Kärpät 2–3 (2–1, 0–1, 0–1)

Lukko–TPS 5–2 (1–0, 0–1, 4–1)