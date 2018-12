Hemmauppvisning då Röthe tog sin andra världscupseger – sex norrmän bland de tio bästa, en tredjedel av finländarna bröt

Bild: imago/Eibner Europa/ All Over Press

Sjur Röthe i världscuppremiären. Sjur Röthe i världscuppremiären. Bild: imago/Eibner Europa/ All Over Press

Herrarnas distanslopp i Lillehammer blev en hemmauppvisning med rätt så anonyma norska namn i täten. Sjur Röthe tog sin andra världscupseger i premiären, medan Didrik Tönseth var tvåa.

Tönseth inledde bäst men tappade häpnadsväckande mycket tid under en kilometer mitt i loppet. Efter 7,2 kilometer hade Tönseth 8,8 sekunder till godo på Röthe men efter 8,3 kilometer var Röthe 2,6 sekunder före Tönseth.

I mål var Röthe 6,0 sekunder före Röthe och 28,6 sekunder före trean Denis Spitsov.

Efter 10 kilometer var Dario Cologna trea (+15,6) och Martin Johnsrud Sundby femma (+21,8). Under det sista 5 kilometer långa varvet tappade schweizaren hela 23 sekunder och norrmannen 37 sekunder till Röthe.

Andra segern

Röthe har vunnit ett världscuplopp tidigare. Det hände i Holmenkollen i mars 2015 då 30-åringen åkte hem femmilen. Förra säsongen blev ett misslyckande. Röthe var 28:a i världscupen och blev utan OS-biljett.

Inte heller tvåan Didrik Tönseth är bortskämd med världscupframgång. Hans främsta meriter är två förstaplatser från säsongen 2014–2015 och en andraplats från premiären i Ruka för ett år sedan.

Johannes Hösflot Kläbo hade ingen bra dag och kom i mål som 23:a, +1.34,3 efter täten. Inte heller Aleksandr Bolsjunov lyckades infria de högt ställda förväntningarna och knep en blygsam 19:e plats.

Niskanen 22:a

Iivo Niskanen tillhörde inte favoriterna och åkte på i den för honom svagare åkstilen in på en 22:a plats.

– Första femman gick bra. Då var jag visst 15 sekunder efter täten. Farten kändes inte jättetuff och jag hade loppet under kontroll. Sista femman var däremot riktigt dålig, sade Niskanen i tv-intervjun efter loppet.

Han sade varken bu eller bä på frågan om teknikträningen i fristil har gett resultat.

– Det är svårt att säga, föret var så dåligt. Ingen klarade av att göra en god teknisk prestation. Det beror snarast på uthålligheten och benen om man orkar trycka på.

Tre bröt

Matti Heikkinens avslutning hör till de positiva finska sekvenserna. Efter att knappt halva loppet (7,2 km) åkts var Heikkinen på 50:e plats, men åkte i mål som 30:a. Under sista 7,8 kilometern tappade han endast 31 sekunder till Röthe.

Nio finländare gav sig ut i spåret och tre – Martti Jylhä, Joni Mäki och Antti Ojansivu – kom aldrig i mål utan bröt.

Herrar, 15 km, fristil:

1. Sjur Röthe (NOR) 36.34,0

2. Didrik Tönseth (NOR) +6,0

3. Denis Spitsov (RUS) +28,6

4. Dario Cologna (SUI) +38,3

5. Andrej Melnitjenko (RUS) +40,6

6. Andrew Musgrave (GBR) +45,1

7. Emil Iversen (NOR) +45,5

8. Simen Hegstad Krüger (NOR) +47,0

9. Hans Christer Holund (NOR) +48,7

10. Martin Johnsrud Sundby (NOR) +49,2

22. Iivo Niskanen (FIN) +1.34,2

30. Matti Heikkinen (FIN) +1.51,2

41. Lari Lehtonen (FIN) +2.17,1

51. Ristomatti Hakola (FIN) +2.40,8

69. Anssi Pentsinen (FIN) +3.39,6

79. Lauri Vuorinen (FIN) +4.23,4

Martti Jylhä (FIN) bröt

Joni Mäki (FIN) bröt

Antti Ojansivu (FIN) bröt