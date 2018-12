"I vissa familjer är kanske inte julen den idyll som man hoppas" - julklappshjälpen omtyckt satsning

Förra året handlade finländarna för cirka 4,78 miljarder euro under december månad. Det betyder 1 030 euro för varje person i Finland som är 15 år eller äldre eller 1780 euro per hushåll.

Man uppskattar att själva julhandeln står för cirka 19 % av den totala försäljningen under december, eller i snitt 190 euro per person som är 15 år eller äldre.

Många känner stress över att hitta på en fin och passande julklapp till familj och vänner, men det finns också familjer som har svårt att ha råd med det lilla extra under julen.

Leila Karlsson har fått ta emot julklappshjälpen redan under flera år. En kvinna med rött hår håller i en julgranskula som hänger i en julgran. Bild: Amanda Vikman/YLE

På flera håll i landet finns det därför julklappsinsamlingar där de som vill frivilligt kan donera presenter av olika slag till familjer som har det svårt ekonomiskt. På Kimitoön samlar man in julklappar för fjärde året i rad under kampanjen Sprid Julglädje.

- Det betyder väldigt mycket för oss, vi är ändå en familj med många barn så det skulle vara svårt annars, säger Leila Karlsson som hör en av till de familjer som fått ta emot julklappsdonationer.

Eftersom julen är den dyraste månaden för de flesta familjerna så hjälper julklappsdonationen väldigt konkret.

- Jag har jobb titt som tätt men det räcker inte. Man kan inte köpa precis allt så för oss gör det här väldigt mycket. I vår familj är julklapparna väldigt viktiga och barnen räknar så att alla får exakt lika många, säger hon.

Hon ger rådet till alla som har det ekonomiskt kämpigt och lever på existensminimum att be om julklappshjälp.