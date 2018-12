Peter Jöback: De sexuella övergreppen och den turbulenta barndomen gjorde mig målmedveten och revanschlysten

Han slog igenom i musikalen Kristina från Duvemåla och senare uppträdde han på de stora musikalscenerna både i London och New York. Men Peter Jöback gick länge och bar på minnet av de sexuella övergrepp han utsattes för som tonåring

Vi träffas en eftermiddag i omklädningsrummet på teaterbyggnaden Cirkus i Stockholm.

Senare på kvällen står han igen på scenen och spelar sitt eget liv i pjäsen Med hjärtat som insats. Det är den största egna showen han någonsin har gjort.

Det är en storslagen musikupplevelse som återspeglar hans liv som popsångare och musikalstjärna. Han visar hur han efter framgångar, motgångar, kärlek, hjärtesorg och en turbulent barndom har blivit den han är idag.

Judy Garland blev hans barnvakt

Barndomen präglades av ett problematiskt förhållande till pappan som var alkoholist.

Peter minns nätter då mamman väckte honom på grund av pappans fylleri. Han och brodern kördes till en släkting.

– Följande morgon kom vi tillbaka och då var nattens händelser som bortsuddade och allt var lugnt igen.

De gånger han inte fördes till en släkting placerades han i stället framför TV:n då grälen uppstod.

Han upptäckte en kanal som sände gamla amerikanska musikalfilmer och blev helt fascinerad av kombinationen av musik, dans och stora scenografier.

– Det var så glamouröst och inte alls det där grå trista svenska 70-talet och alla var lyckliga i filmerna.

– Så jag fick stor respekt för den här genren i en tidig ålder och jo, man kan ju säga att Judy Garland på sätt och vis blev min barnvakt, säger Jöback och skrattar.

Peter Jöback i sitt rätta element. Det är storstilad show han bjuder på i Stockholm. Peter Jöback på Cirkus scen i Stockholm Bild: Kjell Ekholm/Yle

Berättade hemligheten då pappan dött

Då Peter Jöback var 22 år dog hans pappa i cancer. De hade aldrig hunnit prata ut ordentligt med varann.

Jöback var närvarande på sjukhuset och fick sitta en stilla stund ensam med den döda pappan i rummet.

– Då berättade jag för honom om mitt liv och min hemlighet som ingen då ännu visste om.

– Plötsligt så tyckte jag att han rörde sig och jag blev helt skrämd. Shit, lever han ännu, tänkte jag. Respekten för honom var enorm.

Senare då Jöback var på rehabilitering tog han kontakt med sin pappas släktingar för att få en bakgrund till hans historia.

– Det var nästan som en Oscar-winning movie. Den mannen hade ett bagage som var tungt som bly och det blev lättare för mig att förstå hurudan han hade varit.

– Det tråkiga var att han inte var vuxen nog att ta tag i det utan förde det vidare.

Sexuellt utnyttjad som tonåring

Tryggheten i unga år hittade Peter Jöback i en teatergrupp där han medverkade som barnskådespelare.

Men det var också där han blev sexuellt utnyttjad av en äldre man då han var tolv år. Övergreppen fortsatte i flere år.

Kan man någonsin förlåta en sådan person? Jöback funderar en lång stund innan han svarar.

– Nej, jag tror inte man kan förlåta men jag har också funderat på varför den här mannen hamnade på det här stället med mig.

– Jag försökte få en förklaring men det viktiga har varit att prata om det.

Då Jöback har berättat sin historia har han ibland mötts av märkliga reaktioner.

– Jag har ju öppet berättat att jag är homosexuell och då tyckte några att det inte var lika farligt att det hände mig och att det hade värre för en heterosexuell man vilket ju är helt absurt.

Det var först då Jöback hade fyllt 30 år som han vågade ta itu med sina barndomstrauman. Han säger att det tog honom 10 år att hitta sitt eget jag.

Dessutom genomgick han en sex veckor lång terapi- och rehabiliteringsperiod i London.

– Under alla de åren gick jag själv och funderade på min egen sexualitet.

– Jag visste inte om det berodde på honom eller om jag i grunden var homosexuell. Det förstörde den här mannen för mig, att jag inte fick välja själv.

Då drömmarna gick i uppfyllelse

Men Peter Jöback har på något sätt haft en förmåga att vända de mörka sidorna i livet till något positivt som man kan höra i hans röst.

Där finns en nyans som gör att man får kalla kårar längs med ryggraden då har tar i ordentligt.

Det gäller i synnerhet då han står på scenen. Då är han i sitt rätta element och showen Med hjärtat som insats bjuder på det mesta man kan tänka sig i den här genren. Allt är så stilrent och finslipat.

Under intervjun kan jag några gånger höra hur känslorna tar över då rösten brister och han tar en kort paus.

Det händer då vi pratar om framgången och kampen om att en dag få stå på en Broadway-scen spelande huvudrollen i Andrew Lloyd Webbers The Phantom of the Opera.

– Jag är så glad att jag fick uppleva det då jag var 42 år för då förstod jag att njuta av varje ögonblick. Skulle framgången ha kommit tidigare så tror jag inte jag skulle ha gjort det.

– Nu såg jag framför mig den lilla tjocka 10-åringen som inte blev sedd men som hade drömmar och som kämpade i 30 år för att få göra det.

Enda platsen där Jöbacks julbok fanns var i Karleby bibliotek. Det kan bli en positiv överraskning för den som lånar den följande gång. Peter Jöbacks autograf i hans Julbok Bild: Kjell Ekholm/Yle

Det härliga livet på landet

Även om Jöback har fullt upp för tillfället med showen och sitt nya album Humanology så är det ändå familjen som är det viktigaste i hans liv just nu.

Peter Jöback och maken Oscar gifte sig på Cirkus i Stockholm 2010. Tillsammans med ett mammapar har de nu två döttrar.

– Jag har nog prioriterat bort en del för jag tycker att det är en sån ära att bli förälder. Vi väntade länge med att skaffa barn och i något skede kommer jag nog att berätta min historia för dem också, säger Jöback.

Storstäder som London och New York i all ära men idag trivs Jöback med familjen på landet i villan utanför Stockholm.

- Jag älskar naturen. Jag har trädgård och jag håller på med blommor.

– Jag skiljer nuförtiden åt mitt privata liv och arbetet på det här sättet. På landet upplever jag mina barndomssomrar med mormor på nytt.

