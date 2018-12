Relationspodden: Män skvallrar inte och ibland blir man kär i sin bästis - sådan är manlig och kvinnlig vänskap

Kvinnor skvallrar mer än män och män öppnar sig mer sällan om sina känslor. Så kan man beskriva skillnaderna mellan manliga och kvinnliga vänskapsrelationer. Och att vara kär i sin bästis halva livet är kanske bara ett öde man måste acceptera - eller är det?

Relationspodden ville veta hurdan den ultimata vänskapsrelationen är och om manliga och kvinnliga vänskaper är olika.

Era svar bekräftar både att relationerna män och kvinnor emellan inte är likadana - "Klart män och kvinnor är olika, det är naturligt" - och att det går att ha välfungerande vänskaper mellan män och kvinnor. Men vilka skillnader finns och hur beskriver ni dem?

"Pojkar talar om känslor med mig"

Jag har både flickor och pojkar som mycket nära vänner. Mitt förhållande till pojkarna är helt lika själavårdande som det till flickorna, även om jag märker att pojkarna kanske inte sinsemellan talar om till exempel känslor och därför gärna talar om sådant med mig.

Chloe, 16 år

Män och kvinnor ÄR annorlunda även om samhället idag försöker göra oss likadana. Klart att män och kvinnor är olika. De ska ha lika lön för lika arbete. De ska ha rätt att jobba eller vara hemma

med barn. Självklart. Men genetiskt är de annorlunda. Inte bara mellan benen utan då det gäller känsloliv och andra grejer. Kul om det kunde få vara så. Det liksom faller sig naturligt för pojkar att

leka med bilar och på bastulaven 30 år senare med kompisarna så finns intresset för bilar kvar.

Pojke som liten, man som stor

Sedan går kvinnorna och tycker att männen är för tysta - de tillåts ju inte tala om det inte görs enligt det kvinnliga mönstret. ― Man, 60 +

Det finns de som berättar valda saker åt valda vänner och de som delar allt med alla, oberoende av kön.

Det finns vissa saker jag väljer att bara dela med någon viss kompis. Det har att göra med att vissa av mina vänner kanske inte kan ta emot eller relatera till vissa saker. T.ex. jag diskuterar inte min längtan efter barn med min väninna som är frivilligt barnlös. Däremot diskuterar jag det med en annan väninna som har barn, då jag upplever att jag får bättre gehör där.

Line, 27

Sedan gymnasietiden har jag haft ganska jämn fördelning mellan manliga och kvinnliga nära vänner, och vi pratar nog om exakt samma saker och på samma sätt oberoende kön. Finns förstås olika personliga preferenser, men inget som korrelerar med kön. Så känner inte alls igen mig i er generalisering. Samtidigt har det hänt att jag varit lite småattraherad eller charmerad av någon kompis av samma kön stundvis.

Förbryllad, 33 år

Undviker kvinnors dumma skvaller

Många tyckte att män och kvinnor kommunicerar olika med sina vänner: dumt skvaller är vanligare bland kvinnor medan män i stort sett pratar mindre om känslor än kvinnor.

Män vill inte bli påkomna med att skvallra medan kvinnor inte har några problem med att högljutt upprepa namn och detaljer. ― Qvinna, 47

Jag tycker att kvinnor skvallrar mer än män. Eller gör det på ett dummare/fulare sätt än män. Jag är kvinna och undviker många kvinnliga grupper/vänskaper pga detta. Dels är det enfaldigt, dels vill jag inte att de ska skvallra om mej på det sättet. Vissa kvinnor skvallrar gärna i andra hand, dvs om folk de ej känner vilket inte är så vanligt bland män. Män vill inte bli påkomna med att skvallra medan kvinnor inte har några problem med att högljutt upprepa namn och detaljer.

Män talar sällan om känslor, det stämmer enligt min erfarenhet. Visst det är möjligt att det efter en viss förfriskning och många timmar av samvaro kommer ut något som liknar personliga upplevelser om jobbet, familjen osv som verkar personligt. Men det dryftas sällan länge.

Qvinna, 47

Men när en man väl försöker tala om hur han känner, kan det hända att han blir tillrättavisad av en kvinna:

Kan lätt tala om hur jag känner och upplever olika situationer men får ofta av kvinnor höra att jag känner eller reagerar “fel”. Om jag till exempel säger något till min kvinna eller i sällskap med hennes bekanta så får jag höra: "Inte är det ju så där", "Nu överreagerar du - det är ju så här". Och så får jag en lektion i hur jag borde känna och uppleva.

Det finns ett verbalt subtilt nedvärderande av mannen och mannens känslor i många kvinnors sätt att bemöta oss. De vill att vi skall höra på dem och förstå dem, men de är inte beredda att höra på oss. Som tur är har jag flera manliga vänner som vi delar med. Och på något sätt uttrycker alla i en eller annan form samma erfarenheter.

Man, 60 +

Hemligt förtjust i bästisen

Vi är båda gifta på olika håll men ibland, under

knaggliga perioder i mitt äktenskap, har jag undrat om det kanske ändå borde ha blivit vi två. ― Man, 42 år

Och ibland utmynnar vänskap i något mer. Hur borde man göra om man stora delar av sitt liv varit kär i sin bästa vän?

Jag är en man på 42 år och jag har i hela mitt vuxna liv haft en kvinnlig bästis. I vissa skeden har jag varit intresserad av mer än så men aldrig föreslagit något eller gjort något konkret. Ville inte riskera vår vänskap. Vi är båda gifta på olika håll men ibland, under knaggliga perioder i mitt äktenskap, har jag undrat om det kanske ändå borde ha blivit vi två. Men nu är det ju för sent såklart. Kanske bättre att tiga in i det bittra slutet?

Man, 42 år