Bosnien-Hercegovina och Italien landslagets öde i EM-kvalet – Kanerva tudelad: "Ingen drömgrupp, ingen katastrof"

Av de på förhand sett svårare motståndarna ställs Finlands herrlandslag i fotboll mot Italien och Bosnien-Hercegovina i fotbollens EM-kval nästa år. Den finska gruppen kompletteras av trion Grekland, Armenien och Liechtenstein.

Lottningen avgjordes vid middagtid på söndagen i Dublin. Från varje kvalgrupp går de två bästa lagen direkt till EM-slutspelet 2020.

KLART!

Finlands grupp, kvalet till EM2020:

1. Italien 🇮🇹

2. Bosnien Hercegovina 🇧🇦

3. Finland 🇫🇮

4. Grekland 🇬🇷

5. Armenien 🇦🇲

6. Liechtenstein 🇱🇮#Huuhkajat #Euro2020 #twittboll — Yle Sporten (@YleSporten) December 2, 2018

Matcherna i EM-kvalet spelas mellan den 21 mars och den 19 november 2019.

"Ingen drömgrupp"

Finlands förbundskapten Markku Kanerva var på plats vid lottningen och kommenterar gruppen så här:

– Ingen drömgrupp, men inte heller någon katastrof. Jag är rätt nöjd. Jag anser att vi har chansen att slå vilket lag som helst, men det kräver att vi spelar på vår högsta nivå, säger han på Bollförbundets webbplats.

– Dessutom tror jag att lag kommer att spela i kors. Lagen ligger på samma nivån. Armenien kan garanterat göra livet surt och varför inte också Liechtenstein.

Hade velat ha nordiskt motstånd

Kanerva trycker på att det inte fanns lätta motståndare från de två första lottningskorgarna.

– Det hade varit kul att möta något nordiskt lag, men nu blev det så här. Det viktigaste är att spelarna är friska och i form när det drar igång.

Matchprogrammet för kvalgruppen är inte klart, men i Kanervas drömscenario skulle Finland få inleda kvalet med bortamatch mot Liechtenstein.

Utöver de tjugo landslagen som går till EM via kvalet, kommer fyra lag till att få en EM-biljett via det Nations League-slutspel som ännu vidtar i slutet av mars 2020 – ett slutspel dit Finland redan alltså bokat en biljett via gruppspelet i Nations League.

EM i sig spelas i totalt tolv länder sommaren 2020.

Grupp A: England, Tjeckien, Bulgarien, Montenegro, Kosovo

Grupp B: Portugal, Ukraina, Serbien, Litauen, Luxemburg

Grupp C: Nederländerna, Tyskland, Nordirland, Estland, Vitryssland

Grupp D: Schweiz, Danmark, Irland, Georgien, Gibraltar

Grupp E: Kroatien, Wales, Slovakien, Ungern, Azerbajdzjan,

Grupp F: Spanien, Sverige, Norge, Rumänien, Färöarna, Malta

Grupp G: Polen, Österrike, Israel, Slovenien, Makedonien, Lettland

Grupp H: Frankrike, Island, Turkiet, Albanien, Moldavien, Andorra

Grupp I: Belgien, Ryssland, Skottland, Cypern, Kazakstan, San Marino

Grupp J: Italien, Bosnien-Hercegovina, Finland, Grekland, Armenien, Lichtenstein

Viktiga datum 2 december 2018: EM-kvalgrupperna lottades

21 mars 2019: EM-kvalet inleds

19 november 2019: EM-kvalet avslutas

22 november 2019: Nations League-kvalslutspelet lottas

26–28 mars 2020: Nations League-kvalsemifinaler

29–31 mars 2020: Nations League-kvalfinal (vinnaren går till EM-slutspelet)

12 juni 2020: EM-turneringen börjar