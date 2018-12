Heikkinen till sjukhus i Norge – tränaren orolig efter klena insatserna: "Ska inte se ut så här nu"

Matti Heikkinen avbröt söndagens världscuptävling i Lillehammer. Han fick problem i ryggen och åkte på undersökning till sjukhuset. Tränaren Toni Roponen medger att adeptens läge är ett mysterium.

Matti Heikkinen var på förhand ett starkt kort i det finländska längdlandslaget. Två helger in i världscupen finns många frågetecken runt veteranen.

Placeringarna har varit mediokra hittills och legat runt trettiostrecket. I jaktstarten i Lillehammer avbröt han. Senare på söndagen meddelade skidförbundet att Heikkinen hade ont i ryggen och det var orsaken till att han klev av.

34-åringen fördes till sjukhuset för undersökning och de kommer att fortsätta i Finland. Han flög hem med övriga landslaget, skriver Ilta-Sanomat.

– Matti ville bara ge kort information om att han lever och att undersökningarna fortsätter. Han har inte mer att säga just nu, säger förbundets presschef Soili Hirvonen till tidningen.

Fick inte upp pulsen

Tränaren Toni Roponen har däremot uttalat sig om Heikkinens situation. Han säger att det ser bekymmersamt ut.

– Som tränare måste jag vara orolig. Det skulle inte få se ut så här i det här skedet av säsongen. Matti behöver inte vara bland de fem bästa ännu, men han borde vara bland de femton bästa hela tiden, säger han till Iltalehti.

Efter lördagens fristilslopp, där Heikkinen slutade 30:e, granskade man pulsmätningarna under loppet. Heikkinens puls var för låg med tanke på att det var tävling. Heikkinen ska ligga på 185–188 slag per minut, men pulsen kom aldrig över 176 under de tio första kilometrarna.

Tävlar troligen inte nästa helg

Roponen utesluter att Heikkinen är övertränad. Det skedde under fjolåret.

– Det ska inte finnas något hinder för att Matti inte skulle kunna åka in bland de tio bästa.

Han beskriver det hela som ett mysterium och menar att man måste göra tester för att granska om det finns något som är galet.

– Nu lönar det sig inte att slå huvudet i väggen med att tävla. Jag tror inte att Matti tävlar nästa helg.

Därmed lutar Heikkinen åt att göra precis det som Yles expert Sami Jauhojärvi efterlyste.