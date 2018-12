”Jag tänker ha skägg men jag tänker inte vara man”

James MacDonald är ståuppkomiker med finsk-kanadensiskt påbrå. Att skriva och uppträda har alltid varit hans stora intressen. Han har valt att bejaka sin sexuella identitet och att öppet berätta, kommentera och t.o.m. göra komik om vad det har inneburit för honom att byta kön. Transitionen har varit en högst intim och personlig resa.

Ett tag tänkte James att han kanske inte skulle behöva berätta om den för någon. Men sedan valde han annorlunda. Han säger att han inser att det var det enda rätta, eftersom han hela tiden får höra hur viktigt det är för andra att han har kunnat synliggöra känslor och upplevelser som transpersoner har.

To write and perform were James MacDonald’s great interests right from the start. He was born in Ontario by Finnish-Canadian parents and moved to Finland in his twenties. A transition process is always a highly personal and intimate journey.

At one point James thought that perhaps he wouldn´t have to tell anybody about it. But then he chose another path. Now he is well-known because of his openness. He has told about his gender identity and transition freely, commenting and making comedy about it.