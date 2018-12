Urstark Iivo Niskanen klättrade rejält när norrmännen tog trippelseger på hemmaplan

Det blev en norsk uppgörelse om segern på herrarnas 15 kilometer jaktstart i Lillehammer. Didrik Tönseth besegrade Sjur Röthe i en spurtstrid. Iivo Niskanen kom i mål som sjunde man i en klunga som vräkte sig i mål en dryg minut efter tätduon.

Redan tidigt i loppet med klassisk skidteknik var det klart att Tönseth och Röthe gör upp om segern, och på upploppet var det lördagens tvåa Tönseth som var först över mållinjen.

Iivo Niskanen hade åkt iväg i tävlingen från en 23:e plats, men fanns med i den klunga av åkare som gjorde upp om placeringarna bakom den norska tätduon.

Vassast i klungspurten var ännu en norrman, Emil Iversen, men Iivo Niskanen höll sig väl framme och skar mållinjen som sjunde man, en minut och fem sekunder efter vinnaren.

– Det har varit så här förr också i Lillehammer, det kommer så mycket slask att ingen är riktigt intresserad av att skida, beskrev Niskanen förhållandena i Norge.

Ristomatti Hakola kom i mål som 28:e och nästbästa finländare medan Matti Heikkinen avbröt tävlingen.

Lari Lehtonen kom aldrig till start på grund av en skada.

Resultat, herrar 15 kilometer, jaktstart, Lillehammer:

1. Didrik Tönseth NOR 44.13,8

2. Sjur Röthe NOR + 1,6

3. Emil Iversen NOR + 1.03,3

4. Calle Halfvarsson SWE + 1.04,4

5. Aleksander Bolshunov RUS + 1.04,5

6. Andrei Larkov RUS + 1.05,0

7. Iivo Niskanen FIN + 1.05,2

8. Simen Hegstad Krüger NOR + 1.05,3

9. Viktor Thorn SWE + 1.05,5

10. Dario Cologna SUI + 1.05,8

---------------------------------------

28. Ristomatti Hakola FIN + 1.16,9

54. Anssi Pentsinen FIN + 4.06,1

63. Lauri Vuorinen FIN + 4.41,5

xx. Matti Heikkinen FIN dnf



Lari Lehtonen deltog inte i jaktstarten.