Ville blev företagare efter grundskolan: "Det är mycket man inte kan lära sig i skolan utan genom erfarenhet"

Ville Hatanmaa i Malax ville redan i högstadiet bli företagare, och så blev det genast efter grundskolan. Idag omsätter hans företag närmare 3 miljoner euro och han planerar utvidga.

Många unga drömmer om att bli företagare- men långt ifrån alla tar steget. Vi har förutom Ville träffat tre andra unga företagare som drömt och vågat.

- Redan i högstadiet hade jag en tanke om att bli företagare i framtiden, att inte vara anställd någonstans, säger Ville Hatanmaa i Malax. Idag är han 29 år.

Ville var 16 år då han blev företagare.

- Då sålde jag små mängder av bil- och motorcykeldelar och liknande. Det var i liten skala, men jag ville ha ett eget företag redan då, säger Ville.

Han minns att hans helger inte gick till att vara ute på byn.

- Det var nog mest att skruva på mopeder och sälja dem vidare och plocka ihop mopeder.

Som 18-åring startade Ville sedan en bilverkstad som han hade i fem år.

Han har inte någon annan utbildning än grundskolan bakom sig.

- Bara högstadieutbildning faktiskt. Det är mycket man inte kan lära sig i skolan utan genom erfarenhet. Min ekonomikunskap har kommit genom erfarenhet - och det är bara att ha bra samarbete med bokföraren, säger han.

Sedan år 2014 driver Ville företaget VTH Recycling. Hans farfar började med det, farbror fortsatte och efter honom köpte Ville utrustningen och samtidigt ett nytt område i Malax.

- Vi har haft ganska bra tillväxt. Men det har inte varit lätta år i branschen, råvarupriserna har varit låga och man måste göra stora investeringar. Men allt ser helt bra ut, åtgången av skrot är bra vid stålverken.

Idag ligger omsättningen på 2,7 miljoner euro, nästan hälften går på export.

Företaget tar emot industrimetallskrot som sorteras, klipps och mals till sådana mått att det duger som råvara till stålindustrin.

Han ska utvidga ytterligare genom att öppna en stålförsäljningspunkt där olika stålprodukter säljs, såsom profil, rör och skivor av exempelvis aluminium, rostfritt stål och vanligt järn. Vid punkten tar man också emot en del metall av privatpersoner och företag.

Många drömmer såsom Ville i unga år om att bli företagare. Enligt exempelvis undersökningen AMIS 2018 som har fokus på elever i yrkesskolor ville knappt fyrtio procent blir företagare. Intresset har sjunkit en aning eftersom över hälften ville bli det för fem år sedan.

Men trots att viljan finns så väljer många bort företagandet, idag fler än förr.

- En stor företagsiver och vilja syns hos unga men det syns sedan inte i antalet grundade företag, säger Aicha Manai som är nätverkschef på Finlands företagare där hon bland annat utvecklar förutsättningarna för unga företagare.