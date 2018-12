Sirenius kombinerar jobben på förbundet med Dicken – tar över i januari: ”Blir en härlig utmaning”

Dicken hittade sin nye tränare. Ken Sirenius leder regerande handbollsmästaren från årsskiftet – samtidigt som han fortsätter att jobba i handbollsförbundet. ”Det blir mycket handboll för mig”, säger han till Yle Sporten.

I torsdags kunde Yle Sporten berätta att Dickens guldtränare Thomas Hivert lämnar klubben vid årsskiftet. Fransmannen lämnar dammästarna efter tre raka titlar.

I dag blev det officiellt vem som tar över tränarjobbet. Ken Sirenius är ny huvudtränare från och med januari.

– Det är en härlig utmaning att ta över. Det känns bra och motivationen är på topp. Laget har haft en bra utveckling med Hivert och lyft nivån markant, säger Sirenius till Yle Sporten.

Parterna kom överens för en dryg vecka sedan.

– Dicken har en bra mix med rutinerade spelare och unga talanger som jobbar hårt med sin egen utveckling. Jag tror att det kommer att se bra ut mot vårens slutspel.

Förbundet ser inga problem

Sirenius har stenkoll på spelarmaterialet. Han är nämligen träningschef på handbollsförbundet och assisterande tränare i damlandslaget.

Han kommer att fortsätta i de rollerna. I ett pressmeddelande skriver förbundet att man inte ser hinder för att Sirenius dubblerar och att det också är nyttigt för honom att arbeta som huvudtränare.

– Det viktigaste för mig var att hitta ett sätt att kombinera förbundsarbetet med tränartjänsten.

Hur ska det se ut i praktiken?

– Givetvis blir det en liten utmaning i och med att det blir mycket handboll för mig, men det ska gå att kombinera. Annars skulle jag inte ha gett mig in i det här.

Ligger tvåa i serien

Han sticker inte under stol med att den största utmaningen i Dicken-jobbet blir att komma in mitt under säsongen som tränare.

– Det är ett tufft läge. Laget har jobbat med vissa spelmässiga delar och sedan ska jag försöka haka på. Dessutom ska jag se vad jag kan föra in.

– Jag tror det blir bra. Vi ska jobba med spelarsynvinkeln i fokus.

Dicken ligger just nu tvåa i FM-serien. Hivert kommer att leda laget i tre matcher till innan han lämnar klubben. Sirenius anser att fransmannen har gjort ett gott jobb.

– Han har jobbat upp en bra helhet. Efter förra säsongen blev det stora förändringar när en hel del rutinerade lade av och unga spelare lyftes upp och axlar ett stort ansvar nu.