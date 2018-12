Vaccin ska hjälpa till med att motverka bidöden – målet är att skydda honungsbin mot farliga sjukdomar

Forskare vid Helsingfors universitet håller på att ta fram fram världens första vaccin för insekter. Det ska så småningom kunna ges åt honungsbin, för att skydda de här viktiga pollinerarna.

Under det senaste årtiondet har antalet bin minskat rejält, till exempel till följd av bekämpningsmedel, dålig näring och sjukdomar.

Dalial Freitak som är forskare vid Helsingfors universitet påpekar att det här är, förutom tragiskt för bina, också ett stort problem för matproduktionen över hela världen.

– Honungsbin hör till de viktigaste arterna på jorden. En tredjedel av den mat vi människor äter har kommit till tack vare pollinerare, och honungsbin är bland de viktigaste pollinerarna.

Men forskaren Freitak håller tillsammans med kollegan Heli Salmela på att utveckla ett vaccin som ökar binas motståndskraft mot den vanliga bisjukdomen amerikansk yngelröta (AFB).

– Det är ett vaccin som kan läggas till i bidrottningens mat. Det resulterar i att bikolonin blir mer motståndskraftig, påpekar Freitak.

Hon avslöjar att vaccinet i det här skedet kan öka motståndskraften med ungefär 45 procent, men att man ännu jobbar på att göra det mer effektivt.