Fira självständighetsdagen med Svenska Yle – vi är med dig hela dagen!

Du väljer referatspråk på tv på samma sätt som textningsspråk, antingen via tv:ns eller digitalboxens förhandsinställningar eller genom en knapp på din fjärrkontroll mitt under referatet. Knappen ser lite olika ut för olika tillverkare, så kolla upp vad som gäller för just din tv på förhand i mottagarens manual.

Det allra enklaste sättet att garantera att du alltid får ett program på svenska då det har svenskt referat är att välja svenska som primärt ljudspråk i standardinställningarna för din tv.

Gör så här:

Kontrollera inställningarna för ljudspråket (Audio) i din digitalmottagare.

Om du vill höra referat på svenska, välj svenska som primärt ljudspråk (Audio).

Vanligen hittar du standardinställningarna via huvudmenyn (Menu) och där under språkinställningar, eller motsvarande, beroende på tillverkare.

Mera detaljerad information hittar du till exempel i din tv:s användarmanual.

Ibland förekommer störningar i mottagaren, som gör att referatet sänds på originalspråket. De här störningarna försvinner vanligen om du byter kanal för en stund och sedan byter tillbaka.