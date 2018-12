Kaisa Leka proteshänger och Robert Jordas synar salladen på slottsbalen

Robert Jordas tycker att han inte gjort något speciellt för att bli bjuden medan det för Kaisa Leka är en dröm som äntligen går i uppfyllelse.

För båda kom inbjudan till slottsbalen på presidentens slott på självständighetsdagen trots allt som en total överraskning.

- Jag känner mig hedrad. Om man ska få en inbjudan så borde man ju faktiskt ha åstadkommit någonting och vara förtjänt av det, säger Jordas anspråkslöst.

Faktum är att Jordas minsann har gjort någonting. Robbes lilla trädgård är trots namnet ingen liten trädgård.

Odlingsytan på hemgården på Jordasvägen i Lindkoski i Lappträsk är 8 000 kvadratmeter stor och företaget sysselsätter ett 20-tal personer.

Här odlar Jordas 30 olika slag av sallat och örter. Varje dag skeppas cirka 15 000 färska produkter till restaurangkök och livsmedelsbutiker.

Statsminister Juha Sipilä murade grundstenen

För ett drygt år sedan påbörjades projektet med en så kallad vertikalodling, det vill säga ett höteknologiskt växthus där odlingen sker i flera våningar.

Grundstenen murades av ingen mindre än statsminister Juha Sipilä.

- Både vertikalodlingskonceptet och vårt kunnande utvecklar vi till en specialprodukt som vi ska exportera och hela konceptet har väckt stort intresse i både Finland och utomlands, så jag antar att det är huvudorsaken till att jag fick en inbjudan till slottsbalen, säger Jordas.

Det som sysselsätter Robert Jordas en hel del nu är ett projekt i Florida i USA, där det den närmaste framtiden ska byggas en hektar stor örtodling med finländsk teknologi.

Den odlingen måste väl ändå heta ”Robert’s great growth” eftersom den byggs i USA?

- Vi kommer att vara delägare i företaget som ska heta Finn farms och tanken är att odla lokala örter för den lokala marknaden på ett hållbart sätt och genom att spara energi. Det är egentligen samma koncept som vi följer här i Lappträsk, säger Jordas.

Det skulle vara trevligt att igen få växla några ord med statsminister Juha Sipilä och ge honom en liten uppdatering ... ― Robert Jordas

Robert Jordas. Robert Jordas Bild: Yle/Stefan Härus

På ständig jakt efter förbättringar

Även om projektet på andra sidan Atlanten kräver en hel del just nu, är det trots allt den nya vertikalodlingen i Lappträsk som sysselsätter Jordas.

- Det gäller att förbättra tekniken, logistiken och klimatet och det handlar just nu mycket om att utveckla odlingsrecept, förklarar Jordas.

Allt det här verkar nu gå som på räls för Robert Jordas.

Två dagar före slottsbalen utsågs det japanska företaget Fujitsu Greenhouse Technology Finland, där Robbes lilla trädgård är delägare, till Finlands bästa produktinnovatör.

- Priset heter Quality innovation award och vi vann den finska deltävlingen, men tävlingen fortsätter ännu globalt. Också det var ett trevligt erkännande, säger Jordas.

Kanske träff med statsminister Sipilä

Som grädde på moset är du nu alltså inbjuden till landets kanske mest påkostade och mediabevakade fest. Hur känns det?

- Det ska bli roligt. Vad jag har hört är det en rolig fest med en trots allt lättsam stämning, så jag ser fram emot att få dansa, smaka på den omtalade bålen och stifta bekantskap med många intressanta bekantskaper, säger Jordas.

Och kanske får du igen träffa statsminister Sipilä?

- Hoppas det. Det skulle vara trevligt att igen få växla några ord och ge honom en liten uppdatering om läget med vertikalodlingen, säger Jordas.

En speciell detalj som Jordas förstås kommer att hålla ett speciellt granskande öga på är trakteringen och speciellt då de gröna bladen.

- Jo, absolut. Vad jag har förstått så ingår det en hel del lokalodlade produkter i menyn. Man har ju alltmer börjat i olika sammanhang tycka att det är viktigt varifrån vår mat kommer, hur den odlas och produceras, säger Jordas.

Kamma håret och polera skorna

Några specifika förberedelser kommer Jordas inte att ha tid med. Innan det är dags att bege sig av mot Helsingfors, gäller det att på normalt sätt klara av arbetsdagen med alla dess utmaningar.

- För män är det ju dessutom lätt. Det krävs inga speciella förberedelser. Det gäller bara att dra på fracken, kamma håret och polera skorna, men för min fru Jeanette krävs det förstås lite mera, säger Jordas.

Det skulle vara trevligt om jag skulle få proteshänga med Matti Suur-Hamari ... ― Kaisa Leka

Christoffer och Kaisa Leka. Christoffer och Kaisa Leka Bild: Yle/Fredrika Sundén

Serietecknaren Leka har följt balen sen barnsben

Det samma gäller för Borgåbon Kaisa Leka, välkänd serietecknare och äventyrare.

- Jag måste nog erkänna att jag fick lite panik då jag började fundera över allt det praktiska som krävs innan det är dags att börja åka mot Helsingfors, säger Leka.

Kaisa Leka erkänner också utan omsvep, att hon länge väntat på en inbjudan till slottsbalen.

- För att vara riktigt ärlig har jag alltid drömt om att bli bjuden. Jag har sedan jag var en liten flicka tittat på festen på TV och fantiserat över hurudan klänning jag skulle ha om jag skulle bli bjuden, säger Leka.

Finlandiapriset trolig orsak

Kaisa Leka antar att det kan finnas två orsaker till att hon blivit inbjuden.

En av orsakerna kan vara att Kaisa Leka och hennes man Christoffer Leka fick Finlandiapriset för serietecknare i början av året.

Leka har ritat professionellt sedan 1998 och förutom böcker förekommer hennes serier också i tidningar.

Hennes mest kända verk är I am not these feet från 2003 – en bok som Leka skrev i samband med att hennes ben amputerades.

Det verket har också utkommit på franska och italienska.

Äventyr i cykelsadel och kanot

En annan orsak till att Leka fått en inbjudan till slottsbalen är kanske hennes bravader bland annat i cykelsadeln.

Kaisa Leka och hennes man har till exempel cyklat från kust till kust i USA och paddlat kanot genom Karelen.

- Det är nog mycket möjligt att också det här har spelat in, eftersom slottsbalen i år har ett miljötema. Att cykla och paddla är ju miljövänliga sätt att resa och upptäcka världen, säger Leka.

Sådana projekt kräver stora förberedelser, men hur är det med slottsbalen?

- Jag hade tänkt låta någon spännande designer göra en unik festblåsa, men jag insåg att det inte fanns tid till det och dessutom är det dyrt, så det krävdes inte så stora förberedelser. Jag kommer att använda en vintage-klänning som jag också använt tidigare, säger Leka.

Hoppas på träff med Matti Suur-Hamari

Eftersom Leka bekänner sig till hinduismen, är klänningen en typ av sari i granna färger.

- I vår tradition använder vi dekorativa och lite finare sarin så jag beslöt att gå in för det, säger Leka.

För övrigt hoppas Kaisa Leka på en trevlig fest med god stämning och hon hoppas också att hon ska få träffa många trevliga människor.

- Jag hoppas speciellt på att få träffa Matti Suur-Hamari, som är en snowboardåkare inom parasport. Också han är amputerad och åker snöbräde trots protes, vilket jag också gör, så det skulle vara trevligt om jag skulle få proteshänga med honom, säger Leka.