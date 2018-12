Kvinnorättsaktivisten Hind Aleryani deltar i Jemensamtalen i Sverige: “De som får slut på krigen är oftast helt andra än de som inledde dem”

Fredsförhandlingarna om Jemen har idag inletts norr om Stockholm. Jemenitiska Hind Aleryani hoppas att samtalen ska leda till eldupphör och fred i hennes hemland, men hennes förväntningar på att det faktiskt ska ske är låga.

Vi träffar 39-åriga Hind Aleryani hemma i hennes lägenhet i södra Stockholm. Efter att ha blivit dödshotad flydde Aleryani till Sverige, men här har hon inte fått asyl och hon är rädd att bli utvisad.

Samtidigt norr om Stockholm: På Johannesbergs slott träffas huthirebellerna och Jemens regering till de första fredsförhandlingarna på två år.

Och imorgon ska Aleryani själv hålla ett tal om varför det behövs flera kvinnor i fredsprocessen. Representanter för de båda stridande parterna kommer att sitta i publiken.

- De säger ofta att det inte är kvinnor som har startat kriget och att de inte är involverade och att de därför inte ska vara med och förhandla. Men det är helt fel! Historien visar att de som får slut på krigen oftast är helt andra mänskor än de som startade krigen, säger Aleryani.

Hind Aleryani har bjudits in till samtalen av FN:s särskilda kvinnoorganisation, UN Women. Aleryani är journalist och aktiv inom organisationen Tawafug, Jemens kvinnopakt för fred och säkerhet.

Aleryani försöker beskriva vad som sker i hennes hemland. Det är svårt, för konflikten är mycket komplicerad och den har lett till att FN ser Jemen som världens största humanitära katastrof just nu. Var tionde minut dör ett barn av svält eller sjukdomar.

Den humanitära katastrofen i Jemen Cirka 22 miljoner mänskor är beroende av akut humanitärt stöd i Jemen.

Cirka 8 miljoner mänskor hotade av svält.

Jemen har mycket liten egen matproduktion, och på grund av inbördeskriget har det varit svårt att nå landet med mat och humanitär hjälp.

Det är också stor brist på läkemedel.

Uppskattningsvis 600 000 mänskor har insjuknat i kolera.

- Kriget i Jemen är mycket komplicerat. Det finns en historia av konflikter i landet och Saudi-Arabien och Iran utnyttjar konflikterna för att få större inflytande över Jemen. Det är väldigt olyckligt för det här förstör vårt land, säger Aleryani.

De stridande parterna i Jemen Konflikten i Jemen är mycket komplicerad och flera grupper med olika intressen är inblandade. De två huvudparterna är huthirebellerna och regeringen. Houthirebellerna leds av Abdulmalik al-Houthi. De får stöd av avhoppare från Jemens regeringsarmé och antas också få stöd av Iran. De shiitiska houthirebellerna kommer från norra Jemen och har i över ett decennium varit i strid med regeringen, som domineras av sunnimuslimer. Jemens regering leds av president Abdrabbu Mansour Hadi. Regeringen får i första hand stöd av Saudiarabien, men också flera andra länder, bland annat Egypten och Jordanien. Koalitionen får också stöd av USA och Storbritannien. Förutom de två huvudparterna är också bland annat al-Qaida, IS och Södra övergångsrådet (STC) inblandade i konflikten på olika sätt.

På Johannesbergs slott är FN:s specialsändebud Martin Griffith den som leder förhandlingarna, medan Sverige och utrikesminister Margot Wallström (S) står som värd.

- Vi måste agera nu innan vi förlorar greppet om framtiden, säger Martin Griffiths på presskonferensen.

- Det är en katastrof som pågår i Jemen och vi måste stoppa den, säger Margot Wallström.