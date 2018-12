Philip Järvenpää är oslagbar på Vegatoppen - rösta här!

Ytterligare en vecka fortsätter 18-åriga Jakobstadsbon Philip Järvenpää att toppa den finlandssvenska hitlistan. Hur kommer det att gå för veckans nya utmanare, Forth och Peter Svanström?

Philip Järvenpää fortsätter som etta på Vegatoppen med In The Real World. Däremot säger vi farväl till både Freda Olkinuora Band och Molly Mae som inte fick tillräckligt många röster.

Vi fortsätter precis som tidigare med två nya utmanare som hoppas på en plats på den enda hitlistan med enbart finlandssvensk musik.

Rockgruppen Forth utmanar med låten Black Angel och Peter Svanström utmanar med Out Of My Head.

Här kan du läsa mera om veckans utmanare Forth och Peter Svanström.

1. (1) Philip Järvenpää / In The Real World: 25.6 %

2. (ny) Five Alive / Weekend: 16 %

3. (6) Eddie Österåker / Som vatten: 12.4 %

4. (ny) Tommys / Våga vinna: 10.4 %

5. (3) Bubbeli / Mååhe: 10.2 %

6. (7) Ela Dawn / Black Waters: 8.1 %

7. (2) Ann-Katrine Burman / Nu och hela livet: 6.9 %

8. (8) FORK / Merry Christmas Everyone: 4.3 %

---------------------------------------

9. (5) Freda Olkinuora Band / Hämta hit sommaren igen: 3.8 %

10. (4) Molly Mae / Wanna Be Better: 2.3 %

Rösta på Vegatoppen vecka 49 här:

Resultaten från Vegatoppen vecka 49 presenteras torsdag 13.12.2018 kl.18.03. Då får du höra hur det går för listans låtar och artister. Listan kan du också höra i Yle Vega måndagar kl. 21.03. Du kan också lyssna via Arenan under 30 dagars tid.

Vegatoppens nya utmanare presenteras i Yle Vega, torsdagar kl.17.30.

Röstningen avslutas natten mellan tisdag och onsdag.