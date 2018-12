Rutinerade Peter Svanström njuter av musikskapandet - utmanar Vegatoppen med låten Out of My Head

Många kommer kanske ihåg Jakobstadsbandet Break som bildades 1979 och nådde stora framgångar. Peter Svanström var gruppens gitarrist och har sedan dess profilerat sig som en mångsysslare inom musiken.

- Jag inledde min musikaliska karriär med gruppen Break. Vi spelade in några skivor men som det så många gånger går så splittrades gruppen efter några år. Jag har fortsatt under alla dessa år med att skapa musik, berättar Svanström.

- Då man sysslat med musik så pass länge så känner man sig trygg i sig själv. Man vet vad man håller på med helt enkelt.

Svanström har uppträtt som trubadur och i många olika grupper under årens lopp.

- Jag kan skatta mig lycklig då jag under alla dessa år haft möjlighet att få spelningar. Det är inte självklart i dessa tider.

Vem är Peter Svanström? Bildade sitt första band då han var 14 år gammal

Gitarrist i framgångsrika 80-talsgruppen Break

Aktuell med låten Out Of My Head

Samarbetat i många år med musikproducenten Tage Borgmästars

- Jag tänker ta det lite lugnare med spelningar under början av 2019 och fokusera mera på låtskrivandet. Det blir knappast någon hel skiva i framtiden utan i stället ger jag ut låtar då jag känner att tiden är mogen, berättar Svanström.

