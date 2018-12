Bö tog hem herrarnas skidskyttesprint – Fourcade och slarvande finländarna långt från täten

Norges Johannes Thingnes Bö höll överlägsen fart i skidskyttesprinten i Pokljuka. Gårdagens segrare Martin Fourcade var däremot blek och blev en bra bit från prispallen.

Johannes Thingnes Bö dominerade från början till slut och tog en klar seger i Pokljukasprinten.

Inte ens bommen i det sista skyttet rubbade norrmannens ledning då han var den klart snabbaste åkaren i skidspåret. I mål var han drygt 16 sekunder före tvåan Antonin Guigonnat och trean Andrej Loginov.

Martin Fourcade var starkast på normaldistansen igår men i sprinten hade fransmannen inte tillräckligt med krut för att tävla om topplaceringarna.

Trots att Fourcade bommade bara en gång så slutade han långt från täten och åkte i mål på 24:e plats, över en minut bakom vinnande Bö.

Svårt för finländarna

Tuomas Grönman var tävlingens bästa finländare även om hans 52:a plats inte är något att hänga i julgranen. Grönman sköt prickfritt men i spåret gick det trögt.

Grönmans placering räcker ändå till att få delta i söndagens jaktstart som enda finländare.

Olli Hiidensalo var 90:a med fyra bommar, Tero Seppälä 94:a med fem bommar och Jaakko Ranta 99:a med fyra bommar.

Efter tävlingen klagade Seppälä på svårigheter med geväret.

– Av någon anledning slank den in under nummerlappen. Först tänkte jag inte få bort geväret och sedan hade jag svårigheter med att få det att sitta rätt, sade Seppälä.

De finländska herrarna har stött på oväntade svårigheter under inledningen av säsongen. Igår var Hiidensalo nära att missa starten efter att ha glömt sina skidor i vallningsbåset.

Damernas sprint står på programmet imorgon.

Resultat

1. Johannes T. Bö NOR 23.46,3 1

2. Antonin Guigonnat FRA + 16,1 0

3. Aleksandr Loginov RUS + 16,4 0

4. Tarjei Bö NOR + 31,2 1

5. Benedikt Doll GER + 32,5 1

6. Sindre Pettersen NOR + 32,9 0

7. Simon Desthieux FRA + 33,1 2

8. Henrik L'Abee-Lund NOR + 35,8 1

9. Simon Eder AUT + 35,9 0

10. Michal Krcmar CZE + 42,5 0

52. Tuomas Grönman FIN + 1.54,0 0

90. Olli Hiidensalo FIN + 2.59,1 4

94. Tero Seppälä FIN + 3.10,7 5

99. Jaakko Ranta FIN + 3.33,0 4