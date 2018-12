Musiktest: Med vilket band blev Ozzy Osbourne berömd och vems listetta var Freestyler?

Elvistuvassa on elämänmittaisen keräilyn tulos.

Elviskuja 1 on ihan oikea osoite Vaajakoskella: siellä on kaksi pientä mökkiä, jossa Marjatta Kinnusen valtava kokoelma Elvis-ihanuuksia on näytillä. Tasatunnein käkikellosta kurkistaa tietysti Elvis.