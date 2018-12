Vasa Sports Tommi Tikka stal showen i Helsingfors – ful ryggtackling och snyggt mål då örnarna vände mot HIFK

Bild: Jaakko Stenroos/All Over Press

Tommi Tikka var inte den mest omtyckta personen i Helsingfors ishall på fredagskvällen. Tommi Tikka. Bild: Jaakko Stenroos/All Over Press

Tommi Tikka var med i det mesta då Vasa Sport tog en dramatisk seger över HIFK. Tikka spelade både skurk och hjälte då Vasalaget vände och vann efter förlängning.

Helsingfors IFK ledde som bäst med 3–0 mot Vasa Sport men till slut var det gästerna som åkte iväg med segern. Sport vann med 5–4 efter förlängning.

I början av den andra perioden kokade Helsingforspubliken efter att Sportanfallaren Tommi Tikka tacklade HIFK:s 17-årige storlöfte Anton Lundell i ryggen.

Lundell som åkte med ansiktet före mot sargen lämnade isen efter incidenten men kunde återvända till rinken kort därefter.



Anton Lundell behövde en stund för att återhämta sig efter den hårda smällen. Anton Lundell. Bild: Matti Raivio/All Over Press

Tikka kom undan med en 2+10 minuters utvisning vilket hemmapubliken hade svårt att acceptera. En stund senare gjorde Joonas Rask ändå 3–0 i powerplay.

Då 30 minuter spelats reducerade Sport genom Antti Kalapudas som öppnade Vasalagets målkonto. Efter två perioder ledde HIFK med 3–1.

Tikka framme igen

Bara 25 sekunder in i den tredje perioden slog Sport och Tommi Tikka till igen. Tikka som redan en gång hunnit förarga publiken på Nordenskiöldsgatan klämde till med ett rappt handledsskott som överraskade HIFK-keepern Atte Engren.

Bara några minuter senare var matchen kvitterad. Joel Kiviranta satte 3–3 och HIFK-lotsen Ari-Pekka Selin tyckte att det var dags för timeout.

Då 49 minuter spelats förde Erik Thorell hemmalaget upp i ledning igen då han gjorde 4–3 på passning av Rask som redan hunnit med två fullträffar själv.

HIFK:s glädje blev ändå kortlivad då Vasalaget kom ikapp bara 54 sekunder senare. Aleksi Ainali utjämnade till 4–4 och förlängning väntade.

Under en minut in i förlängningen avgjorde Sport då Tony Sund slog in segermålet på passning av Tikka som än en gång vad med då det hände.

Efter 5–4-segern ligger Sport nu på åttonde plats i serietabellen medan HIFK håller till under playoffstrecket på elfte plats.

Resultat, ishockeyligan

HIFK – Sport 4–5 eft. förl. (2–0,1–1,1–3)

HPK – Kärpät 3–1 (1–0,0–0,2–1)

JYP – Pelicans 2–1 (2–1,0–0,0–0)

Jukurit – Ilves 3–6 (2–1,1–2,0–3)

TPS – KalPa 1–3 (1–2,0–1,0–0)