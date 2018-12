Norsk-rysk dominans på tremilen – Niskanen tvingades bryta efter tio kilometer: ”Som att åka på sandpapper”

Tremilen med fri stil i Beitostölen visade sig bli en riktig överlevnadskamp för herråkarna i världscupen. Det brutala föret tvingade bland andra Iivo Niskanen och Juuso Haarala att avbryta, medan segern gick till Norge och Sjur Röthe.

Sex norrmän och fyra ryssar i topp 10. Det var ingen fråga om vilka två nationer som var starkast då 30 km fri stil avgjordes i norska Beitostölen på lördagen.

Starkast av alla? Sjur Röthe, som klarade sträckan under en timme och tio minuter som enda man.

Martin Johnsrud Sundby knep andraplatsen närmast före Andrej Melnitjenko, som i sin tur lyckades spurta sig förbi landsmannen Jevgenij Belov under de sista varvena.

För finländarnas del gick det sämre.

"Vet inte vad som gick snett"

Det klarnade redan under damernas 15-kilometerslopp att föret var oerhört svårt för framför allt åkarna med Rossignols skidor under fötterna. Skidtillverkarnas främsta blåvita representant, Iivo Niskanen, kunde inte ens slutföra sitt lopp.

Niskanen valde att kasta in handduken tio kilometer in i loppet. Efteråt bekräftade han för Yle att det var just skidorna som inte höll måttet på lördagen.

– Det var som att åka på sandpapper. Jag vet inte vad som gick snett. Jag öste på för fullt under de två första varven, men tappade ändå 26 sekunder till täten, förklarar Niskanen som tillägger att det var framförallt i nedförsbackarna som han märkte av problemen.

– Nu måste vi gå igenom vad som egentligen hände med teamet, avslutar han.

IF Minkens Juuso Haarala, som åker med samma skidmärke, tvingades likaså avbryta tävlingen.

– Det var riktigt segt i dag. Som tur är det en ny dag i morgon. Jag vill inte skylla allt på skidtillverkarna. Jag valde helt enkelt fel skidor i dag, säger han ändå i Yles intervju.

Perttu Hyvärinen lyckades som enda blåvita herre knipa världscuppoäng då han var 21:a snabbast i tävlingen.

– Det är en enorm lättnad, säger Hyvärinen i till Yle efter loppet.

Resultat, 30 km fritt Beitostölen:

1. Sjur Röthe NOR 1.09.53,5

2. Martin Johnsrud Sundby NOR +35,2

3. Andrej Melnitjenko RUS +49,2

4. Jevgenij Belov RUS +1.07,2

5. Hans Christer Holund NOR +1.16,5

6. Alexander Bolsjunov RUS +1.23,2

7. Simen Hegstad Krüger NOR +1.26,9

8. Denis Spitsov RUS +1.27,2

9. Magne Haga NOR +1.32,1

10. Didrik Tönseth NOR +1.35,6

…

21. Perttu Hyvärinen FIN +2.42,3

45. Antti Ojansivu FIN +4.25,2

48. Lari Lehtonen FIN +4.46,1

50. Kari Varis FIN +5.04,9

Iivo Niskanen FIN DNF

Juuso Haarala FIN DNF