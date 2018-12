Bö tog hem herrarnas jaktstart efter helvild uppgörelse – ledaren föll i sista motlutet, fotogranskning avgjorde

Bild: imago/Eibner Europa/All Over Press

Johannes Thingnes Bö i farten. Bild: imago/Eibner Europa/All Over Press

En klar ledning rann ut i sanden – men till slut var det ändå Johannes Thingnes Bö som tog hem segern i herrarnas jaktstart i skidskytte i Pokljuka. Tävlingens enda finländare Tuomas Grönman tog sig förbi sju åkare och kom i mål som 45:e man.

Det som såg ut att bli en klar seger för Johannes Thingnes Bö visade sig trots allt bli en nagelbitare som heter duga.

Norrmannen kom till det sista skyttet i en klar ledning, men bommade två skott. Samtidigt åkte ryske Aleksander Loginov förbi och också fransmannen Quentin Fillon Maillet anmälde sig till segerkampen.

Trion kom hack i häl på varandra till det sista motlutet, där allt gick snett för Loginov. Ryssen vurpade och hamnade bakom Bö och Fillon Maillet.

Upploppet blev också dramatiskt. Bö såg ut att hålla fransmannen bakom sig men lyckades med en dramatisk utsträckning av foten tvinga avgörandet till fotogranskning. Segern gick till Bö med minsta möjliga marginal.

Martin Fourcade, som slutade på en blygsam 24:e plats i sprinttävlingen, avbröt tävlingen.

Tuomas Grönman var den enda finländaren i farten i jaktstarten. Grönman startade som 52:a man och kom i mål som 45:a efter två bommar i det första skyttet.

Resultat, herrarnas jaktstart Pokljuka:

1. Johannes Thingnes Bö NOR 30.20,4 (3)

2. Quentin Fillon Maillet FRA + 0,1 (0)

3. Aleksander Loginov RUS + 1,9 (1)

4. Simon Eder AUT + 16,1 (0)

5. Julian Eberhard AUT + 25,0 (1)

6. Tarjei Bö NOR + 28,6 (1)

7. Henrik L'Abee-Lund NOR + 32,9 (1)

8. Lukas Hofer ITA + 41,3 (2)

9. Benjamin Weger SUI + 41,7 (2)

10. Antonin Guigonnat FRA + 53,0 (3)

...

45. Tuomas Grönman FIN + 3.45,3 (2)