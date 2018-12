Finland trea i stafetten efter stabil ankaretapp av Eveliina Piippo – blev bara en halv sekund från andraplatsen: "Hon var fantastisk"

De finländska damerna hade en riktigt lyckad dag i Beitostölen på söndagen. Norge var väntat nog i en klass för sig, men om de övriga pallplatserna blev det en riktigt jämn kamp mellan Finland och Rysslands två lag.

Då åkarna kurvade in på upploppet låg Eveliina Piippo ännu före den närmaste ryska konkurrenten Jelena Soboleva. Men ryskan lyckades lägga in en högre växel, kom ikapp och förbi.

– Upploppet visar att Piippo fortfarande måste jobba på sina spurtegenskaper. Men visst, en imponerande debut av 20-åringen. En bra insats av hela laget, summerar referent Mikael Oivo.

Det blev en finsk-rysk kamp om de två lägre pallplaceringarna i Beitostölen. Norge rev ifrån redan under Therese Johaugs andra etapp, men Finland höll sig med i kampen de övriga framskjutna placeringarna tillsammans med Rysslands två lag.

Johanna Matintalo inledde stafetten för Finlands del och växlade som sjätte dam, 21 sekunder efter ledande Ryssland efter 5 kilometer.

– En lärorik upplevelse. Har inte åkt första etappen värst många gånger tidigare. Jag kunde kanske ha öst på mera, läst de andra åkarnas farthållning bättre, men nu vet jag åtminstone bättre, säger hon till Yle efteråt.

Krista Pärmäkoski körde den andra klassiska sträckan och gjorde det galant. Pärmäkoski hämtade upp Finland till trea samtidigt som Johaug rev ifrån och bäddade samtidigt för den fina placeringen.

– Nå, jag kan vara nöjd. Banprofilen passade mig bättre i dag, konstaterar Pärmäkoski efter sin etapp.

Riitta-Liisa Roponen, som slog till med en tiondeplats i lördagens 15 km fritt, var i form också på söndagen. Roponen stod för en gedigen insats och höll Finland med i kampen om andraplatsen med Rysslands två lag.

– Det var riktigt skönt att åka i dag. Kroppen fungerade bra och skidorna till och med bättre. En stor eloge till mina tränare. Vi har lyckats jobba på mina största svagheter, säger en uppenbart glad Roponen i tv-intervjun.