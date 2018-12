Hon skrev en bok om hur känslorna svallade under första året med Donald Trump

Var befann du dig när Donald Trump blev vald till USA:s president? Många mänskor vaknade till när sexism, aggression och rena lögner kunde belönas med en presidentpost i ”frihetens och demokratins högborg”.

För Anna Rotkirch, samhällsvetare och forskningsprofessor vid Befolkningsförbundet, gav det impulsen att skriva en månadsdagbok om sina och omgivningens reaktioner.

— Jag är nu mitt i livet, jag har fyllt 50, och jag börjar inse att det kommer historiska vändpunkter. Alla i min generation minns var man var då terroristattackerna mot tornen på Manhattan skedde och det hände en liknande historisk vändning när Trump blev vald till president i USA.

Resultatet blev Känslornas svall, en månadsbok om året då det politiska blev personligt. Rotkirch ville se och anteckna vad som händer, för det var, och är fortfarande väldigt oklart och skrämmande vart det hela kan leda. Texterna är skrivna mellan november 2016 och oktober 2017.

Det året innebar resor både i USA och Storbritannien, så Rotkirch hade möjlighet att diskutera de politiska omvälvningarna med dem som drabbas av Trumps ombytlighet och Brexit, Storbritanniens begäran om utträde ur EU.

I december hittar hon bloggen "Intellectual Yet Idiot" av essäisten och statistikern Nassim Nicholas Taleb. Han blev världskänd genom uttrycket ”den svarta svanen”; alltså en vändning som ingen förutspått men som får stora konsekvenser.

Taleb har utvecklat ett roligt, men bittert, test för intellektuella idioter där han ”avslöjar det åsiktspaket många i västvärlden lever i just nu, där en del övertygelser blivit moraliska rättesnören medan andra skeenden förbises totalt. Där vissa grejer är sådant man gör, eller absolut inte gör.”

Speciellt träffande kändes den här listan i och med 2016 års historiska händelser, särskilt då Brexit och Trumps seger och maktskifte i USA.

— I början verkade det som om alla prognoser hade slagit fel och man hade en känsla att va! är det faktiskt så att experterna inte är någonting värda och att vi inte alls förstår vad mänskor tänker?!

I Talebs lista på försyndelser finns också den liberala intellektuella som anser att när folk röstar som hen är det demokrati och när folk röstar annorlunda då är det barbari och populism.

— Och det har man nog märkt i synnerhet ifråga om Brexit. Där säger man att de som röstade för var alla vilseledda och obildade. Men när det gäller Trump finns det väldigt få argument som försvarar det han står för och det han gör med världens ledande stormakt. Och där tycker jag att man måste vara väldigt tydlig. Det har lite antytts att man måste förstå hans anhängare och tycka synd om dem och det har jag svårt att förstå. Man kan vara respektfull men av helt olika åsikt!

När det gäller sympati för dem som röstade fram Trump jämför Rotkirch med tyskarna och nazismen under 1930-talet och menar att det idag inte är någon som hävdar att vi borde känna sympati och förståelse för tyskarna. I en efterhandskonstruktion tycker alla nu att det de gjorde var fel, fast det inte var så många som tyckte det när det begav sig.

— Parallellerna är väldigt tydliga, men snarare hade tyskarna då en större orsak att vara arga och besvikna och de var objektivt sett mycket fattigare och det var svårare att få alternativ information. Så jag tycker det är färre faktorer som försvarar de amerikaner som idag röstar på Trump och låter honom hållas.

Och sen finns det den här lite självgoda förvissningen till exempel när det gäller arabvåren som Rotkirch (liksom många andra) var väldigt okritisk och optimistisk inför. Känslan var att nu protesterar mänskor och så blir det demokrati och så blir allt bra! Så här i efterhand med de blodiga inbördeskrigen i många de här länderna ter sig våra omdömen väldigt naiva.

— Men så är det ju ofta och den här boken är ingen morallära utan snarare försöker jag följa med mig själv också och se hur min egen förståelse förändras och då märker jag att det jag tänker är det som många andra också tänker.

I den personligt hållna boken försöker Rotkirch skildra enskilda tankesegment. När man väl har lärt sig någonting ter det sig självklart och i efterhand är alla är väldigt efterkloka. Målet är att få tag på det egna omdömets framväxt. Det hon också vill säga är att det är helt okej att ha fel, tro fel och att gissa fel.

Fenomen där Rotkirch (och antagligen många andra) skiftar inställning under det här året är bland annat färg eller inte när håret blir grått, köttätande, sociala medier och könens mångfald.

Dagboksformen gör att läsaren som sitter med facit på hand kan jämföra med sina egna tankegångar och vad vi känner eller tycker idag jämfört med för två år sen.

Det är överraskande svårt att sätt fingret på när en ändrar åsikt.