Missnöjet fortsätter sjuda i Storbritannien - kritik och demonstrationer mot Mays brexitavtal

På söndag demonstreras det för och emot brexit i London. Vissa kräver en ny folkomröstning och andra kräver ett mindre tamt brexitavtal. Premiärminister Theresa May är hårt pressad.

Demonstrationen "Brexit means exit" ordnas i centrala London. Bland annat Ukip-ledaren Gerard Batte deltar i demonstrationen.

- Det här är en demokratisk och fredlig demonstration som uttrycker brexitförespråkares starka känslor trots anti-brexitpropagandan som vi utsatts för i nästan två och ett halvt år, står det på demonstrationens evenemangssida på Facebook.

Premiärminister Theresa Mays brexitavtal har i hårda ordalag kritiserats av brittiska lagstiftare. På tisdag ska parlamentet rösta om avtalet som kommer att avgöra brexits framtid och Mays framtid som ledare.

Enligt Reuters tyder nuvarande prognoser på att May kommer att förlora omröstningen i parlamentet.

- Det här avtalet representerar ett stort steg ut i det okända, säger Hilary Benn som leder kommittén som granskar Storbritanniens utträde ur EU.

Kommittén har publicerat en rapport som sågar Mays brexitavtal.

Desperata ministrar försöker övertyga May

Enligt The Observer har Mays desperata ministrar misslyckats övertyga May om att skjuta upp omröstningen trots att de varnat henne för att den kommer att leda till historiens största nederlag i parlamentet.

The Guardian skriver att May kopplas så starkt till sitt brexitavtal att en ny folkomröstning eventuellt kunde vara det enda sättet för henne att få stöd för sitt avtal.

Enligt The Sunday Times har May redan beslutat sig - hon kommer att skjuta upp parlamentsomröstningen.

Tidningen skriver att May kommer att styra stegen mot Bryssel för att kräva ett bättre avtal.

Sunday Times baserar sin information på källor bland ministrarna och deras assistenter, som under söndagen väntar på bud om att omröstningen skjuts upp.

Mays egen informatör har upprepat att omröstningen kommer att hållas som planerat.

Undersökning: En majoritet av britterna vill stanna

Enligt en opinionsundersökning av The Independent vill en majoritet på 52 procent av britterna inte lämna EU.

Drygt 40 procent av de tillfrågade anser att May ska avgå om avtalet inte röstas igenom.

Under höstens gång har viljan att stanna i EU gradvis ökat men den senaste opinionsundersökningen är första gången en majoritet vill stanna i unionen.

På söndagen samlas även aktivisterna för "People's vote"(Folkets röst).

- Åtskilliga självständiga bedömningar har visat att avtalet bara kommer att försätta oss i en svagare ställning som skadar vår ekonomi och gör oss fattigare, står det på kampanjens sidor.

Kampanjen påpekar också att den brittiska regeringens egna bedömning pekar på att landets ställning försvagas jämfört med alternativet - att stanna i EU på nuvarande villkor.

Aktivisterna vill se en ny folkomröstning.

Källor: The Guardian, Reuters, The Observer, Sunday Times, The Independent