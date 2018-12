Se Jokerits vändning – Joensuus avgörande granskades: ”Var en match som vi ska vinna”

Jokerit visade moral och avslutade sin bortaturné med att avgöra sent mot Severstal Tjerepovets. Jesse Joensuus fullträff säkrade andra raka vinsten i KHL.

Jokerit tog sin tredje seger på fyra matcher i december. Dagens bortadust mot Severstal Tjerepovets såg länge ut att sluta illa, men i den tredje perioden kom vändningen.

Drygt halvvägs in i matchen låg Jokerit under med 1–3 mot bottenlaget, men Sakari Manninen reducerade i andra perioden och under de tio sista minuterna kom kvitteringen och segermålet.

Med tre minuter kvar satte Jesse Joensuu pucken i mål från nära håll. Avgörandet var inte säsongens snyggaste och videogranskades också innan Joensuu fick fira.

– På grund av tio svaga minuter i andra perioden höll vi på att förlora. Det kändes väldigt skönt att göra segermålet. Det här var en match som vi också ska vinna, säger Joensuu på klubbens webbplats.

Jokerit ligger trea i västra KHL-konferensen och återvänder nu till Helsingfors efter den tre matcher långa bortaturnén. På tisdag väntar Salavat Julajev Ufa på hemmaplan.

Resultat:

Severstal Tjerepovets–Jokerit 3–4 (0–0, 3–2, 0–2)

24.31 0–1 Alex Grant (Geoff Platt, Pekka Jormakka)

25.29 1–1 Ilja Khokhlov (Jurij Trubatjov, Daniil Vovtjenko) PP

29.03 2–1 Jurij Trubatjov (Ilja Khokhlov, Daniil Vovtjenko)

33.58 3–1 Ilja Khokhlov (Igor Geraskin, Vladislav Kodola)

34.48 3–2 Sakari Manninen (Tommi Kivistö, Brian O’Neill)

51.18 3–3 Brian O’Neill (Kristian Vesalainen, John Norman)

56.54 3–4 Jesse Joensuu (Oliver Lauridsen, Steve Moses)

Video: Viasat.