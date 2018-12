Sara Danius dominerade Nobelfesten - med sin magnifika klänning som liknades vid en vulkan

Sara Danius färgstarka klänning drog blickarna till sig då hon satt på scenen under Nobelgalan tillsammans med de andra medlemmarna i Nobelstiftelsen.

Svenska Akademiens tidigare ständiga sekreterare Sara Danius väckte stor uppmärksamhet under Nobelprisutdelningen och Nobelbanketten i sin enorma, färgstarka klänning. Kreationen sågs som en kommentar till det senaste årets turbulens vid Akademien.

Sara Danius hade en synlig plats på Nobelpodiet under prisutdelningen eftersom hon är medlem av Nobelstiftelsens styrelse. Och hon utnyttjade sin plats maximalt.

"Vi var några som skrek rakt ut när Sara Danius gjorde entré i sin enorma knytbluscape under Nobelprisutdelningen på Konserthusets scen. Drottninglikt skred hon in i sin fantastiska kreation i cerise och brandgult och den bylsigaste taft som gick att tillgå. Och plats för två småväxta nobelpristagare i litteratur under capen. En påfågel bland pingviner", skriver Expressens kulturskribent Gunilla Brodrej.

- Den är nog inte riktad enbart till Svenska Akademien, den är nästan större än så. En färgbomb som slår knockout på alla svartvita pingviner i salen – männen i frackar, säger Kulturnyheternas modekritiker Dennis Dahlqvist vid SVT.

Det känns knappt att jag hade något på mig.

Dagens Nyheters modeskribent Susanna Strömqvist jämför klänningen med de klänningar Danius burit under tidigare Nobelfester. Alla designade av den svenska couturedesignern Pär Engsheden.

"Frågan är om årets pampiga, men mer samtidsorienterade volymkreation av samma designer är en signal om att hon har lämnat 1800-talet och Svenska Akademien bakom sig och blickar framåt? Kanske fungerar den omfångsrika designen som ett skyddande skal? Inte för att jag tror att hon behöver det – Sara Danius har uppenbart styrkan och modet att ta ordentligt med plats som kvinna i ett mansdominerat rum" skriver Strömqvist.

- Det är 25 meter tyg. Det är jätteskönt, jag älskar värme. Det är lätt sidentaft. Det känns knappt att jag har något på mig, sade Sara Danius själv till Aftonbladet.

Drottning Silvia, kung Carl XVI Gustaf, prins Daniel och kronprinsessan Victoria vid prisutdelningsceremonin. Drottning Silvia, kung Carl XVI Gustaf, prins Daniel och kronprinsessan Victoria vid prisutdelningsceremonin. Bild: AFP / Lehtikuva

Flera av gästerna vid årets Nobelfest hade satsat på återanvändning. Så också kronprinsessan Victoria som bar samma klänning som drottning Silvia bar vid Nobelfesten 1995.

Här anländer kronprinsessan Victoria till Nobelbanketten tillsammans med George P. Smith som var en av de tre som tilldelades årets Nobelpris i kemi.

Bakom kronprinsessan Victoria och George P. Smith går prins Daniel tillsammans med Frances Arnold som var en av de tre som delade på kemipriset. Bakom kronprinsessan Victoria och George P. Smith går prins Daniel tillsammans med Frances Arnold som var en av de tre som delade på kemipriset. Bild: AFP / Lehtikuva

En vars klädsel också blev omdiskuterad i rapporteringen från Nobelbanketten var The Edge, gitarrist i rockbandet U2. Många ansåg att hans mössa var ett allvarligt brott mot etiketten.

U2-gitarristen The Edge vid Nobelbanketten i Stockholm 2018.

Galamenyn på Nobelfesten hölls hemlig fram till klockan 19. Sedan kunde kockarna Tom Sjöstedts och Daniel Roos meny avslöjas, av bland andra Aftonbladet:

Förrätt: Lättbakad röding med kräftbuljong i krondillslök, lättrökt forellrom, krispig potatis och krasseskum.

Huvudrätt: Bakad rotselleri med kantarellkräm och svampsmör, kålrot med lagerbladskräm och långbakad högrev, oxmärgcrust, rökt kalvsky samt potatis- och purjolöksterrin.

Efterrätt: Äppelharmoni med karamelliserade Fridaäpplen från Österlen, äppelsorbet, vaniljkräm, kolasås och havresmulor.

Ett av borden vid galamiddagen på Nobelfesten 2018. Bild: EPA-EFE/Fredrik Sandberg

Samtidigt fick den yazidisk-kurdiska människorättsaktivisten från Irak, 25-åriga Nadia Murad och den kongolesiska läkaren Denis Mukwege ta emot Nobels fredspris i Oslo.

De hyllades med stående ovationer av gästerna vid prisutdelningsceremonin, men många vanliga Oslobor samlades också för att få vinka till dem då de ställde sig på balkongen till Nobelsviten på Grand Hotel i Oslo.

Denis Mukwege och Nadia Murad vinkar från Nobelsviten vid Grand Hotel i Oslo 10.12.2018. Bild: AFP / Lehtikuva

Källor: Yle, SVT, Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter