St Olav Waterway är nu officiell pilgrimsled

Den nya pilgrimsleden St Olav Waterway (S:t Olofs sjöled) har fått certifikat som officiell Olofsled i Norden.

Arbetet med den åboländska och åländska pilgrimsvandringsleden började hösten 2016, och den lockade vandrare redan innan man kommit igång med planeringen.

Nu börjar man omedelbart märka ut S:t Olofs sjöled med S:t Olofsmärken från Åbo via S:t Karins, Pargas, Nagu, Korpo, Kökar, Sottunga och fasta Åland. Det arbetet ska vara klart i april 2019.

På den svenska sidan från Grisslehamn norrut har utmärkningen redan inletts. Sträckan Åbo-Trondheim är cirka 1 200 km lång.



Roddtur i Åbolands skärgård. Bild: Yle/Linus Hoffman

Den första europeiska kulturvägen i Finland invigs i maj

Då allt är färdigt med alternativa rutter, matställen, övernattningsmöjligheter, båttransporter, marknadsföring och utmärkning av historiska platser och sevärdheter kunde rutten locka tusentals vandrare.

Hela den nya leden invigs den 24 maj 2019 i Åbo, och dagen därpå startar en invigningsvandring från Åbo domkyrka.

Det är första gången Finland får en europeisk kulturväg, då Åboland och Åland nu kommer med i Olofslederna. Från tidigare finns över 5 000 km pilgrimsleder till Trondheim främst i Norge och Sverige, och i hela Europa finns 33 kulturvägar.

Olofslederna har fått sitt namn efter Olof (eller Olav) som var kung i Norge för 1 000 år sedan. Han blev genast efter sin död helgonförklarad och har varit Nordens populäraste helgon allt sedan dess.



Kunde den nya vandringsleden locka folk till skärgården alla tider på året? En soluppgång över en blank is i skärgården Bild: Lina Frisk / Yle

Också i Finland var pilgrimsvandring vanligt från 1100-talet till 1500-talet. Det finns många Olofskyrkor, bland annat Nagu medeltida gråstenkyrka från 1400-talet och samt Jomala kyrka på Åland från 1200-talet.

S:t Olofsklostret och S:t Olofsskolan finns i Åbo, och staden Ulvsby har fått sitt namn efter Olof den helige.

Unik pilgrimsvandring som går över vatten

Pilgrimsvandring blev populärt på nytt under 1980-talet och till exempel till Santiago de Compostela vandrar årligen nästan 300 000 personer från hela världen.

På Camino de Santiago samlar man stämplar, något som det är tänkt att man ska göra också på den åboländska leden. Ett vandringspass fullt med stämplar från pilgrimsleden till Santiago de Compostela. Bild: Linus Hoffman / Yle

Det som gör St Olav Waterway unik är att den också går över vatten. Här är svalare än i Spanien, och det är inte lika trångt på vandringslederna och på övernattningsställena. Det här är saker man hoppas gör leden intressant för vandrare från hela Europa.

I projektet St Olav Waterway deltar åtta samarbetsparter, i Finland Åbo Akademi (Centret för livslångt lärande), Pargas stad och Yrkeshögskolan Novia. Egentliga Finlands förbund är med som delfinansiär.

På Åland är föreningen Franciskus på Kökar och Sottunga kommun parter i projektet. För Ålands del är medfinansiären Ålands landskapsregering.

Projektet pågår till 30.11.2019.

Certifikatet beviljades av Association for the Cultural Route of St. Olav Ways, ACSOW, som finns i Trondheim, Norge.