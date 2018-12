Trafis uppmärksammade webbtjänst måste utredas anser kommunikationsminister Berner - "Utan tvekan en allvarlig fråga"

Kommunikationsminister Anne Berner ( C) anser att uppståndelsen kring trafiksäkerhetsverket Trafis webbtjänst bör tas på allvar. Rabaldret har handlat om tjänsten Föraruppgifter där man kunnat söka fram enskilda personers körkortsdata.

- I Finland finns ett väldigt stort förtroende till myndigheterna. När förtroendet betvivlas, är det utan tvekan en allvarlig fråga, säger Anne Berner till Yle.

Via tjänsten har man kunnat ta reda på till exempel om en person har ett giltigt körkort. Trafi har tills vidare stängt den här och andra elektroniska tjänster på sin webbplats.

De uppgifter som kan hämtas via tjänsten Föraruppgifter har redan tidigare varit offentliga och tillgängliga till exempel per telefon. Det nya är att tjänsten är gratis och tillgänglig via internet.

"Inga uppgifter om att tjänsten skulle ha missbrukats"

Kommunikationsministeriet har bett Kommunikationsverket att granska och ge sitt expertutlåtande om datasekretessen och dataskyddet kring Trafis elektroniska tjänster.

Ministeriet vill att Kommunikationsverket bland annat tar ställning till om de elektroniska tjänsterna är utformade på ett ändamålsenligt sätt.

Berner säger att det för närvarande inte finns några uppgifter om att tjänsterna skulle ha missbrukats. Hon säger att frågan måste utredas, varpå man fattar beslut om eventuella fortsatta åtgärder.

Artikeln är delvis baserad på Yle Uutisets artikel skriven av Anne Orjala.